Sporočilo češkemu premierju: "Pojdi k vragu, Babiš"

Praga - MMC RTV SLO, STA

Protestniki zahtevajo odstop češkega premierja Andreja Babiša. Foto: Reuters

Na enem od osrednjih trgov v središču Prage se je zbralo med 60.000 in 80.000 ljudi, ki so se pridružili gibanju Milijon trenutkov za demokracijo in zahtevajo odstop češkega premierja Andreja Babiša.