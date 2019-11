Protesti proti premierju Babišu potekajo že od aprila lani. Foto: Reuters

K protestom je pozvala državljanska pobuda z imenom Milijon trenutkov za demokracijo, ki ocenjuje, da se je na poziv odzvalo vsaj četrt milijona ljudi. Medtem policija ocenjuje, da se jih je zbralo okoli 200.000.

Protesti so sicer nekje na ravni junijskega shoda, ko se je na proteste proti milijarderju Babišu podalo približno 300.000 ljudi. To je bil največji protest na Češkem po letu 1989, ko se je s študentskimi protesti začela žametna revolucija, ki je prinesla padec komunističnega režima v tedanji Češkoslovaški in posledično tudi nastanek dveh ločenih držav, Češke in Slovaške.

Češkemu premierju, ustanovitelju vladajoče stranke Ano, protestniki očitajo, da se je neupravičeno okoriščal z evropskimi sredstvi. Nanj letijo tudi očitki konflikta interesov. 64-letni Babiš vse očitke zavrača.

Prav tako je češko državno tožilstvo septembra letos po štirih letih ustavilo preiskavo, ki jo je proti premierju sprožilo zaradi domnevne zlorabe evropskih sredstev v višini dveh milijonov evrov.

Protesti proti češkemu premierju občasno potekajo vse od aprila lani.

V nedeljo so protesti napovedani tudi na Slovaškem. Te bo med drugim pripravilo gibanje Za spodobno Slovaško, ki vse od umora slovaškega novinarja Jana Kuciaka februarja lani občasno organizira množične proteste v državi.