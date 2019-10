Poseben status za separatistični republiki v Ukrajini?

"Volitve moramo izvesti v skladu z ukrajinskimi zakoni," opozarja Zelenski. Foto: EPA

Kontaktna skupina za Ukrajino – v kateri so diplomatski predstavniki Ukrajine, Rusije in Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) – je o tako imenovani Steinmeierjevi formuli razpravljala že večkrat, v torek pa je na srečanju s predstavniki proruskih upornikov iz separatističnih republik Doneck in Lugansk to tudi potrdila.

"Imeli smo zmagovit sestanek. Po našem mnenju smo dosegli velik napredek. Ukrajino že dalj časa pozivamo, naj podpre Steinmeierjev predlog," je dogovor pozdravila zunanja ministrica samooklicane Ljudske republike Doneck Natalia Nesterova.

V skladu s predlogom nemškega predsednika Franka-Walterja Steinmeierja bi na ozemlju samooklicanih republik, ki zahtevata večjo avtonomijo, izvedli lokalne volitve in določili njun status. A vprašanje je, pod katerimi pogoji bodo volitve izpeljali.

Ukrajinski nacionalisti s transparentom "Ne kapitulaciji" nasprotujejo dogovoru. Foto: EPA

Ukrajinski predsednik Zelenski je po srečanju kontaktne skupine za Ukrajino pohitel z odgovorom. "Ne pogovarjamo se o poteku volitev, jasno pa je, da bi morali volitve izvesti v skladu z ukrajinskimi zakoni. Tukaj ne bi smelo biti orožja, meja pa bi morala biti naša," je dejal.

Politični nasprotniki Zelenskega opozarjajo, da je naredil napako. "Vsiliti nam hočejo navaden list papirja, ki Ukrajino vodi v dokončen poraz proti Rusiji," je bil kritičen vodja skrajno desne stranke Svoboda Oleh Tjahnibok.

V pričakovanju normandijske četverice

O reševanju krize v Ukrajini naj bi čez nekaj tednov na srečanju v Parizu razpravljali tudi voditelji normandijske četverice, ki jo sestavljajo Nemčija, Francija, Rusija in Ukrajina.