Moskva je sporočila, da je do pogovora prišlo na ukrajinsko pobudo. Putinov tiskovni predstavnik Dmitrij Peskov je ruskim medijem povedal, da je imel Putin danes prvi stik z Zelenskim, ki je položaj nastopil 20. maja. Pred tem po poročanju ruske tiskovne agencije Tass nista imela ne pisnega, ne telefonskega in ne osebnega stika.

Pogovarjala sta se o rešitvi ukrajinskega konflikta in skupnih prizadevanjih za medsebojno vrnitev zaprtih oseb in se dogovorila za nadaljnja prizadevanja na ravni strokovnjakov.

Predsednika sta govorila tudi o možnosti nadaljevanja stikov v okviru "normandijske četverice". Normandijsko kontaktno skupino, ki se je prvič sestala ob robu 70. obletnice izkrcanja v Normandiji leta 2014, sestavljajo še predstavniki Nemčije in Francije.

Zelenski pozval Putina k novemu krogu mirovnih pogajanj

Zelenski je pred začetkom vrha EU-Ukrajina v začetku tega tedna v video sporočilu Putina pozval k novemu krogu mirovnih pogajanj v Minsku. Predlagal je, da bi v pogovorih sodelovali tudi voditelji ZDA, Združenega kraljestva, Nemčije, Francije in Belorusije. Belorusija je predlog pozdravila.

Pred tem je Putin nakazal, da je pripravljen na nov krog mirovnih pogajanj z Ukrajino po parlamentarnih volitvah, ki bodo v tej državi 21. julija. "Bolj ali manj bo mogoče o tem razpravljati po oblikovanju nove ukrajinske vlade po volitvah," je po poročanju ruske tiskovne agencije Tass glede novega kroga mirovnih pogajanj dejal Putin.

Zelenski si je za enega ključnih ciljev svojega mandata zadal rešitev konflikta na vzhodu Ukrajine. V nedeljo je sporočil, da namerava nadaljevati pogovore z Rusijo, nad katerimi bdi EU, glede večinoma neizvedenega mirovnega sporazuma iz Minska in izpustitvi v Rusiji zaprtih Ukrajincev, med njimi tudi 24 mornarjev.

V spopadih na vzhodu Ukrajine umrlo 13.000 ljudi

Na vzhodu Ukrajine že pet let potekajo spopadi med ukrajinskimi silami in proruskimi separatisti. Začeli so se kmalu po ruski priključitvi polotoka Krim leta 2014. V spopadih je bilo ubitih okoli 13.000 ljudi.

Rusija zanika neposredno vpletenost v konflikt, na pogovorih pa zastopa separatiste, ki nadzirajo samooklicani republiki Lugansk in Doneck.

EU ne bo priznala ruske priključitve Krima

Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk je na vrhu EU-Ukrajina ponovil stališče, da EU ne bo priznala nezakonite ruske priključitve ukrajinskega polotoka Krim ter da bodo sankcije proti Rusiji ostale v veljavi, dokler ne bo sporazum iz Minska v celoti uveljavljen.