Policija je po streljanju izvedla obsežno iskalno akcijo. Foto: Reuters

Streljanje je odjeknilo okoli 15.30 v starem predelu mesta Šperun. Napadalec je najprej ubil moškega na motorju, nekaj minut pozneje je v sosednji ulici ustrelil še enega mladeniča. Oba sta takoj umrla. Moški je nato ustrelil še enega moškega, ki je zvečer zaradi hudih ran umrl na operacijski mizi v splitski bolnišnici. Priče so povedale, da so slišale rafalne strele.

Kot so sprva poročali hrvaški portali, naj bi bil storilec neki splitski mornar, ki se je mladeničem maščeval, ker naj bi trpinčili njegovega brata. Nato pa so prevladala poročila, da je šlo za obračun med tihotapci mamil. Policija nobene izmed teh informacij ni potrdila.

Moški je po zločinu pobegnil, oborožen naj bi bil s kalašnikovko.

Kmalu so aretirali dva človeka. Župan Splita Andro Krstulović Opara je na Facebooku zapisal, da so aretirali tudi storilca in da bo policija več podrobnosti sporočila pozneje.

Policija je predtem prebivalce na območju pozvala, naj ostanejo doma in če opazijo osumljenca, naj takoj pokličejo policijo. Dodali so, da so vse razpoložljive policijske sile na terenu.