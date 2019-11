Študent ima opekline po 90 odstotkih telesa. Foto: BoBo

Preden se je protestno zažgal, je študent okrivil predsednika Emmanuela Macrona, njegova predhodnika Francoisa Hollanda in Nicolasa Sarkozyja ter EU, da so ga ubili, obtožil pa je tudi skrajno desno političarko Marine Le Pen ter medijske urednike.

"Obtožujem Macrona, Hollanda, Sarkozyja in EU, da so me ubili, ustvarili negotovosti glede prihodnost vseh, obtožujem pa tudi Marine Le Pen in urednike za ustvarjanje strahu," je sporočil po poročanju BBC-ja.

22-letnik je na Facebooku zapisal, da nima več moči, da bi prenašal finančno breme življenja s 450 evri na mesec. "Uprimo se vzponu fašizma, ki nas le deli, in liberalizmu, ki ustvarja neenakost," je še zapisal.

Gasilci so sporočili, da ima študent, ki je študiral na Univerzi Lyon 2, opekline po 90 odstotkih telesa.

Njegovo dekle je opozorilo reševalce, potem ko jo je v sporočilu obvestil o svojem načrtu.

Sindikata SUD-Éducation in Solidaires sta opozorila na prekarnost študentov. "Njegovega dejanja ne moremo pripisati le obupu, ima tudi političen vidik," so sporočili.