Foto: Reuters

Potrdilo bo veljalo tri mesece, pridobi pa se ga prek spletnega formularja ali na policijski postaji, zanj pa potrebuje osebno izkaznico. Vsakomur, ki ga bodo v Eskilstuni ujeli pri prosjačenju brez dovoljenja, preti denarna kazen do 4.000 kron (372 evrov), poroča Guardian.

Jimmy Jansson, mestni svetnik iz vrst socialnih demokratov, pravi, da je cilj te zakonodaje, ki je začela veljati 1. avgusta, "birokratizacija" prosjačenja, da bi ljudem otežili nadlegovati druge na ulici za denar.

"Bomo videli, kako se bo zadeva izkazala," je za lokalne medije povedal Jansson in dodal, da bi moral sistem dovolilnic dejansko olajšati brezdomcem in drugim ranljivim pripadnikom družbe dostop do lokalnih oblasti, še posebej socialnih služb.

Kritiki načrta trdijo, da ta legitimizira prosjačenje, hkrati pa da ljudi, ki so prisiljeni v prosjačenje, naredi še za ranljivejše. Velik del beračev na švedskih ulicah je Romov iz Romunije ali Bolgarije.

Tomas Lindroos iz dobrodelne organizacije Stadsmission pravi, da sistem dejansko povečuje možnosti za izkoriščanje, saj da bi kriminalne združbe lahko plačale za dovolilnice revnim ljudem, nato pa jih izsiljevale za plačilo.

Več mest prepovedalo prosjačenje

A Jansson vztraja, da je pot, ki jo je ubral mestni svet, prava. "Tu ne gre za nadlegovanje ranljivih ljudi, ampak za poskus obravnave večjega vprašanja: ali mislimo, da bi morali prosjačenje znotraj švedskega socialnega modela normalizirati," je povedal za časopis Aftonbladet. "Veliko kritik slišim na račun vsakega poskusa, da bi regulirali prosjačenje, ne vidim pa enako glasnih predlogov ali energije, uperjene v to, da so ljudje prisiljeni v prosjačenje."

V zadnjih mesecih je sicer več švedskih mest popolnoma prepovedalo prosjačenje, potem ko je vrhovno sodišče decembra potrdilo prepoved te prakse v mestu Vellinge.

Po poročanju državne televizije SVT je bilo ta konec tedna v Eskilstuni že vloženih osem prijav za dovolilnice, medtem ko je policija v središču mesta trem državljanom EU-ja izdala zgolj opozorilo, ker so prosjačili brez dovolilnice.

Nekateri berači so skušali sistem pretentati s prodajo borovnic, kar je Jansson označil kot "pričakovan razvoj dogodkov". Policija pravi, da bo v teh primerih morala na kraju presoditi, za kaj v resnici gre.