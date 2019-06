Pri Europolu so izpostavili, da se nevarnost terorističnih napadov ni zmanjšala, ampak je postala bolj zapletena. Zaradi terorističnih napadov je leta 2018 v Evropski uniji umrlo 13 ljudi, vsi napadi pa so bili džihadistične narave. Napade so zagrešili posamezniki, ki so merili na civiliste ali simbole oblasti. Države v Evropski uniji so poročale tudi o 16 preprečenih terorističnih napadih. To skupaj z namero skrajne skupine Islamska država (IS), da izvaja nadaljnje napade, po mnenju Europola pomeni, da stopnja ogroženosti v EU-ju ostaja visoka.

Terorizem je še vedno realna in prisotna nevarnost v Evropski uniji. (Fotografija je simbolična.) Foto: EPA

Ena petina od 1056 aretiranih zaradi suma izvrševanja zločinov, povezanih s terorizmom, je bila leta 2018 žensk. Število aretiranih osumljenih desničarskih skrajnežev je bilo relativno nizko, takšnih je bilo 44. Se je pa že drugo leto zapored to število približno podvojilo.

Preprečenih, spodletelih ali uspešnih terorističnih napadov je bilo lani 129, kar je velik padec v primerjavi z 205 napadi v letu 2017. Padec pripisujejo večinoma zmanjšanju etnično-nacionalističnih in separatističnih napadov, ki pa so lani še vedno pomenili večino terorističnih napadov. Takšnih napadov je bilo 83 od 129.

Mladoletniki žrtve, a tudi potencialna grožnja v prihodnosti

Europol izpostavlja, da je bilo število državljanov, ki so potovali na konfliktna območja, lani nizko, prav tako pa je malo posameznikov, ki so se od tam vrnili v EU. Več sto evropskih državljanov, tudi žensk in mladoletnikov, ostaja v pridržanju v Iraku ali Siriji. Poudarili so, da so mladoletniki žrtve, a izrazili skrb, da bi lahko zaradi indoktrinacije in urjenja na nekdanjih območjih IS-ja pomenili grožnjo v prihodnosti.

Evropski komisar za varnostno unijo Julian King je poudaril, da je terorizem še vedno realna in prisotna nevarnost Uniji. Poudaril je, da je treba še veliko narediti glede terorističnih vsebin na spletu.

Izvršna direktorica Europola Catherine De Bolle je dejala, da cilj teroristov ni zgolj ubijati, ampak deliti družbo in širiti sovraštvo. Naša največja skrb pa mora po njenem mnenju biti občutek nezaščitenosti, ki ga želijo ustvariti teroristi. Dodala je, da sta vse večja polarizacija in porast skrajnih stališč skrb za države članice EU-ja in tudi Europol.