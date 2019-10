Gre za temeljni razlog, zakaj se popotresna obnova še skoraj ni začela, iz Rima poroča dopisnik RTV Slovenija Janko Petrovec.

Potresi so poškodovali ali uničili 90 tisoč stanovanjskih objektov, toda v obnovi jih je samo 8000. Foto: Reuters

"Samo še ena prazna škatla." S temi besedami so predsedniki občin in dežel na mejnem področju med Markami, Abruci, Umbrijo in Lacijem pospremili že četrti vladni odlok o obnovi po potresih pred tremi leti. Po novem naj bi prizadeti lahko posegali tudi po izrednih sredstvih, namenjenih razvoju juga države, mlajši od 46 let pa bodo pri zagonu novih podjetij lahko dobili 35 odstotkov nepovratnih sredstev.

Tudi nadomestna gradnja porušenih hiš naj bi po novem stekla hitreje, saj bodo zasebniki dobili nepovratno finančno pomoč države že na podlagi arhitektovega podpisa, zato jim ne bo več treba čakati na zamudne uradnike.

Potresi uničili 90.000 stanovanjskih objektov

Toda kakšno je stanje na terenu? Potresi so poškodovali ali uničili 90 tisoč stanovanjskih objektov, toda v obnovi jih je samo 8000. Komaj nekaj sto zasebnih hiš je bilo obnovljenih doslej. Država je za rekonstrukcijo namenila 13 milijard evrov, toda porabljenih je komaj 350 milijonov. Nič boljše ni stanje pri javnih zgradbah: obnova se ni začela še na nobenem od sedemsto poškodovanih spomeniško zaščitenih objektov.

Škof v Rietiju: Območje potrebuje celosten preporod

Predsednik Abrucev Marco Marsilio opozarja vlado, naj se prihodnjič prej posvetuje z ljudmi na terenu; poziva, naj čim prej okrepi osebje uradov za nujne birokratske postopke. Škof v Rietiju Domenico Pompili pa meni, da ni dovolj samo protipotresna obnova vasi in mest, ampak da območje, s katerega so se številni izselili že pred potresom, potrebuje celosten preporod. "Kadar potres 6. stopnje prizadene Japonsko," je še komentiral, to ni nobena novica, ampak "vest na notranjih straneh časopisne kronike".