Heinz-Christian Strache se je zaradi afere poslovil z mesta predsednika svbodnjakov in avstrijskega podkanclerja. Foto: Reuters

Po poročanju avstrijskih medijev naj bi se prav on pretvarjal, da je spremljevalec domnevne ruske bogatašinje ter pred tem načrtoval in izvedel celotno operacijo. Detektiv naj bi bil dober znanec dunajskega odvetnika, ki je po navedbah nekdanjega vodje poslanske skupine Svobodnjaške stranke (FPÖ) Johanna Gudenusa pripravil prvo srečanje s takratnim vodjem FPÖ-ja in donedavnim podkanclerjem Heinzem-Christianom Strachejem.

Gudenus je že v torek izjavil, da naj bi se začetki afere Ibiza začeli 24. marca 2017, ko je v nekem lokalu v središču Dunaju prišlo do prvih stikov z domnevno nečakinjo ruske bogatašinje, njenim posrednikom iz Nemčije in dunajskim odvetnikom.

Vprašanje je, ali bo Sebastian Kurz na čelu začasne vlade ostal do jesenskih predčasnih volitev, saj je opozicija napovedala, da bo proti njemu vložila nezaupnico. Foto: Reuters

Avstrijski strokovnjak za varnost Sascha Wandl je poleg tega za avstrijske medije dejal, da je na videoposnetku prepoznal svojega nekdanjega poslovnega partnerja, ki ga je sam vpeljal v področje vohunjenja. Poleg tega je zelo verjetno, da je prav on seznanil svojega nekdanjega poslovnega partnerja z dunajskim odvetnikom. Sam naj bi iz tovrstnih poslov izstopil leta 2016 in tudi nima podrobnosti, ali je pri videoposnetku iz afere Ibiza šlo za politično zaroto ali poskus, da bi s pomočjo videoposnetka zaslužili.

Sedemurni videoposnetek

Afera je izbruhnila prejšnji teden, ko se je v javnosti pojavil videoposnetek, na katerem je videti, da je Strache pred volitvami leta 2017 v zameno za pomoč pri povečanju volilne podpore svoji stranki ponujal poslovne pogodbe z vlado ženski, ki je trdila, da je bogata ruska vlagateljica in da želi v Avstriji vložiti več sto milijonov evrov. Ob tem je priznala, da je denar sumljivega izvora. V posameznih odlomkih sedem ur dolgega videa, ki naj bi bil posnet v vili na španskem otoku Ibiza, je poleg Stracheja videti še njegovo soprogo ter nekdanjega vodjo poslanske skupine FPÖ Gudenusa.

Afera je v Avstriji povzročila hudo politično krizo. Svobodnjaki so zapustili vlado, avstrijski kancler Sebastian Kurz je po njihovem odhodu na njihove ministrske položaje imenoval strokovnjake in Avstrija je dobila prehodno manjšinsko vlado. Strache sam je po aferi odstopil kot predsednik stranke, Gudenus je zapustil stranko. Predčasne volitve bodo septembra.