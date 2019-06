.

Vojna v BiH-u je potekala med letoma 1992 in 1995. Foto: AP

Umrli naj bi poleti 1992, je potrdilo tožilstvo Bosne in Hercegovine. Kot so dodali, gre verjetno za osebe, ki so jih srbske sile umorile v občini Donji Hadžići pri Sarajevu.

Tožilstvo BiH je sporočilo, da so grobišče odkrili po dolgi preiskavi minskega polja na območju Lokvice. Med preiskavo so zaslišali več prič in podrobno pregledali območje, veliko dva kvadratna kilometra. Žrtve so bile zakopane v približno meter globokih jamah.

Potrdili so, da bodo identiteto žrtev poskušali ugotoviti na podlagi DNK-analize kosti, ki so jih našli med izkopom posmrtnih ostankov. Žrtve bodo izkopali v naslednjih nekaj dneh, so napovedali.

Z območja Hadžićev, ki ležijo približno 20 kilometrov južno od Sarajeva ob prometnici proti Mostarju, pogrešajo 86 Bošnjakov iz vojne v BiH-u. Obstajajo dokazi, da je srbska vojska umorila najmanj 46 bošnjaških ujetnikov iz Hadžićev v vojašnici v Lukavici pri Sarajevu.

Srbske sile so zasedle Hadžiće po izbruhu vojne v BiH-u, ki je potekala med letoma 1992 in 1995, in na tem območju izvajale etnično čiščenje nesrbskega prebivalstva.