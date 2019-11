Zbralo se je več tisoč podpornikov škotske neodvisnosti. Foto: Reuters

Zbrane je pozvala k množični udeležbi na volitvah in naj glasujejo za njeno Škotsko nacionalno stranko (SNP). "Parlamentarne volitve 12. decembra bodo najbolj pomembne za Škotsko v našem življenju. V igri je prihodnost naše države," je dejala vodja stranke, ki se zavzema za neodvisnost Škotske, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Nicola Sturgeon je poudarila, da se jih morajo udeležiti v velikem številu, saj da je "nagrada" neodvisnosti na dosegu roke, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

"Čas je, da Škotska izbere svojo prihodnost. Čas je, da Škotska postane neodvisna država," je dejala glavna govorka na zborovanju, ki poteka na George Squareu.

To je bil prvi govor Nicole Sturgeon na kakšnem zborovanju za neodvisnost od leta 2014, ko je sodelovala v kampanji pred referendumom o neodvisnosti, na katerem je proti neodvisnosti glasovalo 55 odstotkov volivcev. Leta 2016 je nato na referendumu o brexitu 62 odstotkov škotskih volivcev podprlo obstanek Združenega kraljestva v Evropski uniji, kar je njeno stranko spodbudilo k pozivom za nov referendum o neodvisnosti.

Nicola Sturgeon predlaga nov referendum o neodvisnosti naslednje leto. Prejšnji je bil leta 2014. Takrat je večina glasovala za obstanek v Združenem kraljestvu. Foto: Reuters

Prošnja za nov referendum leta 2020

Pred današnjim nastopom je škotska premierka napovedala, da bo še pred božičem uradno prosila britanskega premierja, kdorkoli to bo, da škotskemu parlamentu dovoli pripravo novega referenduma o neodvisnosti, ki ga želijo izvesti v letu 2020.

Pred današnjim zborovanjem je tudi izpostavila, da so decembrske predčasne parlamentarne volitve priložnost za Škotsko, da se izogne brexitu in vzame prihodnost v svoje roke.

Nedaleč od zborovanja se je zbralo več deset ljudi, ki nasprotujejo neodvisnosti Škotske, poroča AFP. Pripravi referenduma nasprotujejo vladajoči konservativci in opozicijski liberalni demokrati, vodja opozicijskih laburistov Jeremy Corbyn pa je dejal, da nov referendum "ni zaželen ali potreben" in da bi škotska neodvisnost pomenila velikanki razkorak med tem, kar Škotska pobere z davki in kaj potrebujejo njeni prebivalci.

Meni, da bi laburistična britanska vlada vzpodbudila gospodarstvo Škotske, tako da bi se revščina zmanjšala.

Medtem škotski konservativci pravijo, da bi Nicola Sturgeon spet razdelila Škotsko, to pa da lahko preprečijo le oni.

