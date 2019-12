V Minsku se je zbralo več kot 1.000 ljudi, ki svarijo pred tesnejšim povezovanjem z Rusijo. Foto: Reuters

Kot poroča portal Euronews, je prišlo na protestu do spopadov s policijo, protestniki pa so vzklikali "ne povezovanju". Številni se namreč bojijo, da bo Belorusija s približevanjem Rusiji izgubljala svojo neodvisnost.

Nekateri protestniki so imeli transparente z napisi "to ni povezovanje, to je okupacija" in "predsednik prodaja našo državo", poroča nemški portal Deutsche Welle. Na protestu je bilo tudi več zastav Evropske unije in zastav opozicije. Policija je bila na prizorišču, a ni nikogar aretirala.

Predvsem mladi Belorusi vidijo EU kot korak stran od sovjetske preteklosti.

Putin je Lukašenka sprejel v Sočiju. Foto: Reuters

Belorusija je močno odvisna od ruskih energentov in posojil, Kremelj pa je nedavno povišal cene energentov in zmanjšal subvencije za Belorusijo.

Med srečanjem z Lukašenkom je Putin dejal, da želi, da se obe državi "še naprej zbližujeta" tako družbeno kot gospodarsko. Ruski predstavniki so dejali, da bi moral Minsk sprejeti tesnejšo gospodarsko povezanost, če želi še naprej plačevati nižje cene energentov.

Leta 1997 sta Rusija in Belorusija, obe nekdanji sovjetski republiki, podpisali sporazum o zvezi obeh držav, ki predvideva tesne politične, gospodarske in vojaške vezi.

Združitev obeh držav?

Pojavljajo se ugibanja, da namerava dolgoletni beloruski voditelj Lukašenko, ki se ga na Zahodu označuje kot zadnjega evropskega diktatorja, saj je oblasti že četrt stoletja, priznati formalno združitev z Rusijo, kar sam zanika, temu pa močno nasprotuje tudi opozicijski voditelj Vladimir Nekljajev.

Znastvena akademija v Minsku je ta teden objavila raziskavo, ki kaže, da nekaj manj kot pol prebivalcev Belorusije zagovarja popolno neodvisnost od Rusije, 36 odstotkov jih podpira zvezo in skupne politične institucije, 7,7 odstotka pa želi popolno združitev z Rusijo, še poroča Deutsche Welle.