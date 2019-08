'Kje je Steve?' so spraševali protestniki. Foto: AP

Protestniki so se solidarno zbrali tudi v drugih francoskih mestih. Nekaj jih je organiziralo tudi gibanje rumenih jopičev.

V Nantesu na zahodu Francije so se ljudje začeli zbirati že zjutraj. Zbirali so se ob reki Loari, na kraju, kjer so v ponedeljek našli truplo 24-letnega Steva Maia Caniçe. Našli so ga nedaleč stran od kraja, kjer so ga zadnjič videli v noči na 22. junij, ko se je udeležil glasbenega festivala v Nantesu. Dogodek se je odvijal celo noč in policija se je tedaj v zgodnjih jutranjih urah odločila, da zabavo prekine. Pri tem je uporabila tudi solzivec, 14 ljudi pa je med njeno racijo padlo v reko, med njimi tudi Maia Caniço. Njegovo truplo so našli 38 dni pozneje.

V soboto so protestniki vseh starosti izražali žalost ob smrti mladeniča, več pa jih je zahtevalo tudi "pravico za Steva". Več sto ljudi se je podalo pred sedež policije, kjer je nato prišlo do izgredov. Protestniki so razbijali okna in zažigali stvari, nato pa je posredovala policija.

Prijetih je bilo 42 ljudi, dva človeka sta bila ranjena.