V Nemčiji večkrat letno potekajo shodi skrajnih desničarjev. Foto: EPA

Skrajni desničarji za svojo komunikacijo pogosto uporabljajo družbena omrežja in platforme za pošiljanje sporočil oziroma te izkoriščajo za širjenje propagande, zato nemške obveščevalne službe sledijo več sto spletnim kanalom oziroma profilom.

Nemški poslanec iz vrst liberalcev v bundestagu Konstantin Kuhle je zato pozval k novemu konceptu, ki bi preprečil radikalizacijo prek svetovnega spleta. Oblasti bi morale dobiti več pristojnosti nad tovrstno digitalno komunikacijo, da bi tako zagotovile, da se njihovi zapisi na družbenih omrežjih ne bi sprevrgli v dejanska nasilna dejanja, je prepričan.

Shod na predvečer spomina na holokavst

V sredo je številne Nemce razburil shod skrajnodesničarskih podpornikov v mestu Plauen na vzhodu države, za katerega je nemška judovska organizacija prepričana, da ga oblasti sploh ne bi smele dovoliti. Udeleženci so nosili napis "Socialna pravičnost namesto tujih kriminalcev", shod pa je potekal na predvečer spomina na žrtve holokavsta. Tudi vodstvo levosredinske stranke Levica na Saškem je opozorilo, da so "osupli, da so se uniformirani nacisti lahko sprehajali z bobni in baklami", piše BBC.

V Nemčiji je skrajna desnica že nekaj let v vzponu, stranka Alternativa za Nemčijo je celo največja opozicijska stranka v bundestagu.