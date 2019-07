Poškodovani so bili trije ljudje, gmotna škoda je velika. Fotografija je simbolična. Foto: EPA

V Vukovarju je toča lažje poškodovala dve ženski, medtem ko je na območju Županje moški padel s strehe, pri čemer ni znano, kakšne so njegove poškodbe.

Ministrstvo sporoča, da je v Vukovarju klestila toča v velikosti oreha, ponekod tudi v velikosti jajca, zato je na tem območju v kratkem času nastala velika gmotna škoda.

Kot so dodali, je veter izruval številna drevesa, ki so padla tudi na ceste in parkirane avtomobile. Ponekod je močan veter podiral drogove električne napeljave. V vasi Drenovci je veter odnesel streho osnovne šole. Številne strehe so bile poškodovane tudi na stanovanjskih hišah.

Podobno je bilo tudi v drugih delih celinske Hrvaške, od meje s Slovenijo na zahodu do meje s Srbijo na vzhodu, je zapisalo ministrstvo. Ponekod so močne padavine nanašale kamenje in zemljo na lokalne ceste, v Zagrebu pa so bili poplavljeni nekateri cestni podhodi.

Na Reki je veter odnašal kovinske strehe, ki so padle tudi na lokalne ceste. V eno od hiš je udarila strela. Na širšem območju mesta je voda vdrla v dva stanovanjska objekta. Na avtocesti Reka–Zagreb so vozniki med neurjem ustavljali vozila pod viaduktom in začasno blokirali promet, še navaja ministrstvo.

Zadar: Rešili najmanj 50 ljudi

Luška kapitanija v Zadru je sporočila, da so v nedeljo zvečer rešili najmanj 50 ljudi, med njimi več otrok. Med neurjem je namreč samo pri otoku Molatu nasedlo najmanj pet plovil. Poudarili so, da ne pomnijo takšnega vetra, ki je spominjal na tornado, je poročal radio Antena Zadar.

Tudi v Zadru odpravljajo posledice neurja, ki je v nedeljo zvečer poškodovalo številne strehe, avtomobile, terase gostinskih lokalov in komunalno infrastrukturo.

Neurje z močnim dežjem in vetrom, ki je pihal tudi več kot 100 kilometrov na uro, je zajelo tudi hrvaško Istro, a hujših posledic ni bilo, je na svoji spletni strani poročal Novi list.

Hrvaški meteorologi so tudi za ponedeljek popoldne za večji del države napovedali možnost neviht. Izjema bo jug Dalmacije, kjer bodo poletne razmere in temperature do 31 stopinj Celzija.