Foto: Reuters

Žrtvi sta stari 74 in 78 let in se zdravita v bolnišnici.

Po navedbah policije je storilec, 84-letni Claude S., ob 15.20 skušal zažgati vrata mošeje. Pri tem sta ga presenetila dva človeka, na katera je nato moški streljal. Že pred tem je zažgal tudi avtomobil.



84-letnega storilca so aretirali v bližini njegovega doma nedaleč od Bayonna. Kot je sporočila policija, naj bi bil povezan s skrajno desnico.



Francoski notranji minister Christophe Castaner je na Twitterju zapisal, da je "jezen" nad dogodki v Bayonnu in dejal, da je z mislimi pri ranjenima in njunih družinah.



V Franciji so bile mošeje že večkrat tarče napadov. Junija letos je strelec pred mošejo v Brestu na severozahodu države ranil dva človeka, vključno z imamom. Policija je tedaj izključila teroristični motiv.