Požar je izbruhnil v gozdu za klubom Calypso. Zaradi vetra se je ogenj razširil, a kluba ni zajel. Vseeno so ga evakuirali. Skupaj so evakuirali okoli 10.000 obiskovalcev nočnih klubov, poroča Index.hr. Požar se je razširil do ceste med krajema Pag in Novalja, ki je zaprta za ves promet.

Okoli 60 gasilcem, ki se z ognjem bojujejo več ur, gašenje močno otežuje burja. Ogenj imajo sicer pod nadzorom, policija pa je sporočila, da pričakujejo, da ga bodo pogasili v nekaj urah. Na pomoč so prišla tudi tri letala za gašenje. Kot poročajo hrvaški mediji, naj bi bil požar podtaknjen, policija pa za zdaj teh trditev še ne komentira. Na priljubljeni plaži poteka festival Fresh Island.

Župan Novalje Ante Dabo je za hrvaški radio povedal, da je požar pod nadzorom, ni pa zanikal ugibanj, da je bil ogenj morda podtaknjen. V pogovoru za regionalno televizijo N1 je dejal, da je požar izbruhnil pri enem najstarejših klubov na plaži. Poudaril je, da zaradi hitrega posredovanja gasilcev noben objekt ni bil ogrožen.