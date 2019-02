Vatikan priznava, da so duhovniki z otroki razširjen pojav. Foto: Reuters

Guardian poroča, da je tiskovni predstavnik Vatikana Alessandro Gisotti za ameriški časopis New York Times dejal, da je "temeljno načelo" dokumenta iz leta 2017 "zaščita otroka".

Dokument zahteva, da duhovnik, ki postane oče, opusti duhovništvo in prevzame dolžnosti očetovstva ter se povsem posveti otroku. Gisotti je sicer za ameriško televizijo CBS dejal, da je dokument namenjen "notranji uporabi, ne pa za objavo".

Število otrok, katerih očetje so duhovniki, ni znano. A organizacija Coping International, ki podpira takšne otroke, ima v 175 državah 50.000 članov oziroma uporabnikov. Nekateri otroci so bili spočeti v konsenzualnem odnosu, drugi pa zaradi posilstva ali zlorabe.

Ustanovitelj organizacije Coping International in sin duhovnika Vincent Doyle je dejal, da je vprašanje otrok duhovnikov "naslednji škandal", ki zadeva Cerkev. "Takšni otroci so povsod," je dejal za New York Times.

Papež Frančišek je ustanovil odbor za obravnavo spolnih zlorab, ki jih zakrivijo duhovniki, njegov namen pa je tudi obravnava vprašanja otrok duhovnikov.

Duhovnik z otrokom "naj prevzame svoje obveznosti"

Smernice za duhovnike z otroki pa so objavili irski škofje. Če postane duhovnik oče, "mora biti njegova prva skrb dobro počutje otroka", pravijo smernice. Dokument še pravi, da mora takšen duhovnik sprejeti svoje obveznosti, "tako osebne kot pravne, moralne in finančne".

Kot piše Guardian, nekateri ljudje zagovarjajo stališče, da bi morala Rimskokatoliška cerkev opustiti svojo zahtevo, da se morajo duhovniki dosmrtno zavezati celibatu. To bi namreč lahko bil dejavnik za spolne zlorabe, ob tem pa druge ljudi odvrača od duhovništva. V številnih državah zato že močno primanjkuje duhovnikov, ki jih Cerkev potrebuje.

Krščanske cerkve na vzhodu imajo medtem dolgo tradicijo poročenih duhovnikov, za nekdanje anglikanske duhovnike, ki prestopijo v katolicizem, pa se delajo izjeme glede celibata.

Prejšnji mesec je papež dejal, da nasprotuje splošnim spremembam več stoletij dolgih tradicij. "Osebno mislim, da je celibat dar Cerkvi," je dejal. "Dejal bi, da se ne strinjam s tem, da bi bil celibat le možnost," je dodal. Je pa Frančišek pripravljen na izjeme na "zelo oddaljenih krajih", ker primanjkuje duhovnikov.