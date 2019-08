Putina je leta 1999 na položaj premierja imenoval takratni predsednik Boris Jelcin. Foto: Reuters

Ob imenovanju so sicer le redki pričakovali, da se bo dokaj neznani nekdanji agent KGB-ja dolgo obdržal na oblasti, 20 let kasneje pa je Putin eden vodilnih svetovnih voditeljev.

V primerjavi z zahodnimi voditelji 66-letni Putin med svojimi volivci uživa zavidljivo visoko podporo, a njegova priljubljenost upada zaradi težkih razmer v gospodarstvu ter vse slabšega življenjskega standarda v Rusiji. Vse več ljudi se sprašuje, zakaj se težave 20 let po prihodu Putina na oblast niso zmanjšale.

Poleg tega se Putin sooča z vedno novimi težavami, ki načenjajo njegovo priljubljenost. V Moskvi oboroženi policisti pretepajo mirne protestnike, v zadnjih tednih so jih aretirali na tisoče. Gre za največje zatrtje protestov po protivladnih demonstracijah leta 2012, ko se je Putin vrnil na predsedniški s premierskega položaja.

V Sibiriji medtem že nekaj tednov gori za ves planet pomemben pas gozda, ker so oblasti ob začetku požarov odpovedale pri gašenju. V več delih Sibirije veljajo izredne razmere, medtem ko se drugje še vedno soočajo s posledicami poplav.

Putin ruski "sultan"

Vendar pa je njegov položaj v ruski politiki trden kot skala. Ko je postal premier in zatem leta 2000 zmagal na predsedniških volitvah po odstopu Jelcina, so bile razmere v Rusiji precej drugačne kot danes. "Rusija je bila kljub revščini in kriminalu demokratična, liberalna država," je za francosko tiskovno agencijo AFP ocenil novinar Nikolaj Svanidze. "Po 20 letih na oblasti ga nič ne omejuje. Praktično je sultan," je dodal.

Putin uživa precejšnjo priljubljenost, ki pa vendarle upada. Foto: Reuters

Po t. i. oranžni revoluciji v Ukrajini leta 2004, ki so jo po mnenju Kremlja podprle zahodne vlade, da bi zmanjšale vpliv Rusije v Ukrajini, se je Putinov odnos spremenil, pa ocenjuje politični analitik Konstantin Kalačjov. Po njegovem so odnos Zahoda do Rusije ter vojaško posredovanje zahodnih držav v Iraku, Libiji in drugje v Putinu vzbudili razočaranje, zaradi česar je v politiki nastopil ostreje.

S tem, pa tudi s skrbno koreografiranimi predstavami v javnosti za krepitev podobe "pravega moškega", si je okrepil predvsem podobo doma. Številni Rusi v Putinu vidijo tistega, ki je obnovil dostojanstvo Rusije po sramotnem razpadu Sovjetske zveze ter poroka stabilnosti po spremembah v 90. letih prejšnjega stoletja.

Po okrutnem diktatorju Josefu Stalinu v Moskvi nihče ni bil dlje na oblasti od Putina. "20 let lahko vladajo monarhi ali vladarji, za izvoljenega predsednika države pa je to neverjetno dolga doba na oblasti," je v časniku Vedomosti zapisal politolog Fjodor Krasenikov.

Kaj bo po letu 2024?

Tokratni petletni predsedniški mandat je glede na rusko ustavo Putinov zadnji. A potem ko je poteptal tekmece in prevzel nadzor nad večino medijev, nima očitnega naslednika. Analitiki ocenjujejo, da je zelo malo verjetno, da bo leta 2024, ko se mu bo mandat iztekel, popolnoma dvignil roke od oblasti.

Po mnenju analitika Gregorija Bovta Putin in njegovi sodelavci že iščejo način, ki bi mu omogočil ohranitev vpliva tudi po odhodu iz Kremlja. Kot je po poročanju AFP-ja dejal Bovt, bi do tega lahko prišlo, če bi Putin znova za krajši čas prevzel vodenje vlade, tako kot jo je leta 2008. Še verjetneje pa se analitiku zdi možnost, da bi v Rusiji ustanovili novo institucijo, ki bi jo vodil Putin in bi na tak način bdel nad državo.