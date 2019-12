Malteški premier je namreč v nedeljo v televizijskem nagovoru dejal, da bo odstopil po 12. januarju, takoj ko bo njegova laburistična stranka izbrala novega vodjo. Vztraja, da preiskava umora novinarke Daphne Caruana Galizia leta 2017 poteka v skladu s pravili. Kritiki in družina ubite novinarke pa mu očitajo, da ščiti odgovorne za umor. Njegov odstop zaradi nezaupanja po umoru novinarke, ki je bila zelo kritična do oblasti, zahtevajo številni Maltežani.

Roberta Metsola, malteška članica delegacije Evropskega parlamenta je po srečanju s premierjem Muscatom govorila s protestniki, ki so pred vladnim poslopjem znova zahtevali premierjev odstop. Foto: Reuters

Po današnjem sestanku s Muscatom in pravosodnim ministrom Ownom Bonnicijem je nizozemska poslanka Sophie in 't Veld, ki vodi delegacijo Evropskega parlamenta, dejala, da dvomi o nepristranskosti sodne veje oblasti in korupcije na visoki ravni niso bili razrešeni. "Mislim, da lahko vsakdo, tudi premier sam, prepozna, da je naredil več napak pri presoji, in mislim, da bo, če bo ostal na položaju dlje, kot je to potrebno, to še ena napaka v presoji," je dejala novinarjem. Ne Muscat ne Bonnici se še nista odzvala na njeno izjavo.

"Malta je del EU-ja in vsi moramo spoštovati enaka pravila in del EU-ja smo lahko le, če si medsebojno zaupamo. Zdi se, da osnove za to zaupanje v tem trenutku ni," je še dejala vodja delegacije Evropskega parlamenta.

Policija je v soboto v primeru umora novinarke obtožila sostorilstva enega najbogatejših malteških poslovnežev, Yorgena Fenecha. Fenech zanika obtožbe in pravi, da so umor naročili člani Muscatovega notranjega kroga.

Bojkot opozicijske stranke

Glavna opozicijska stranka je danes sporočila, da bo bojkotirala delo parlamenta, dokler Muscat ne odstopi.

"EU mora pritisniti nanj, naj odstopi," je dejala Mandy Mallia, sestra ubite novinarke, ki se je udeležila današnjega protestnega shoda pred poslopjem vlade. Tam se je zbralo več protestnikov, ki so v Muscata in Bonnicija ob njunem prihodu metali jajca in ju zmerjali z žaljivkami.

Kot smo že poročali, je škandal v povezavi s preiskavo umora novinarke že odnesel Muscatovega svetovalca Keitha Schembrija in ministra za turizem Konrada Mizzija. Po navedbah policijskih virov naj bi Fenech prav Schembrija imenoval za glavnega načrtovalca umora.