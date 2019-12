Premier je napovedal odstop po 12. januarju. Foto: Reuters

Njegov odstop zaradi nezaupanja po umoru novinarke Daphne Caruana Galizia je na ulicah glavnega mesta Valletta zahtevalo več tisoč protestnikov.

Pritisk na 45-letnega Muscata se je okrepil, potem ko je malteško tožilstvo proti poslovnežu Yorgenu Fenechu v soboto vložilo obtožnico zaradi sostorilstva v primeru umora novinarke.

Premier po navedbah kritikov, tudi družine umorjene novinarke, ščiti odgovorne za umor, vendar je vodstvo laburistične stranke Muscatu odločeno stati ob strani. "Celotna skupina je podpirala Josepha Muscata in povedali smo mu, da je od njega odvisno, kdaj želi odstopiti," je po štiriurni seji AFP-ja povedal neimenovani vir iz stranke.

Prav tako so se predstavniki vodstva stranke danes strinjali, da bo Chris Cardona še naprej opravljal delo gospodarskega ministra in bo podpredsednik stranke. Cardona se je namreč prejšnji teden odločil umakniti do konca preiskave umora Daphne Caruana Galizie.

Škandal je sicer že odnesel Muscatovega svetovalca Keitha Schembrija in ministra za turizem Konrada Mizzija. Po navedbah policijskih virov naj bi Fenech prav Schembrija imenoval za glavnega načrtovalca umora. Caruana Galizia, poznana tudi kot "Wikileaks v eni osebi", je Schembrija, Mizzija in Cardono pred umorom obtožila korupcije.

Odstop Muscata je večkrat zahtevalo na tisoče protestnikov, prejšnji teden pa je k odstopu "ob prvi primerni priložnosti" pozval tudi posebni poročevalec Sveta Evrope Pieter Omtzigt. Muscat je vztrajal, da bo ostal na oblasti, dokler primer ne bo zaprt.

Na Malto bo v ponedeljek pripotovala delegacija Evropskega parlamenta, ki bo v državi do srede. Vodila jo bo nizozemska poslanka Sophie in 't Veld, njeno delo pa bo preveriti dvome o nepristranskosti sodne veje oblasti in korupcije na visoki ravni. "Malta je del EU-ja. To zadeva vse nas," je na Twitterju zapisala Sophie in 't Veld.

Vpletenost politike

Na sodišču razkrita elektronska sporočila so pokazala, da naj bi bila tako Schembri kot Mizzi povezana z dubajskim podjetjem 17 Black, ki je v lasti Fenecha. Preiskava umora novinarke je sicer napredovala, potem ko so domnevnemu pomočniku v umoru, taksistu Melvinu Theumi, ponudili imuniteto v zameno za podatke o drugih vpletenih.

Schembrija so aretirali v torek, a so ga v četrtek izpustili, kar je sprožilo obtožbe o prikrivanju. Medtem so proti Fenechu v soboto vložili obtožnico. V ponedeljek naj bi sicer sodišče odločalo o njegovi zahtevi, da se zamenja glavni preiskovalec v tem primeru Keitha Arnauda, češ da je bil tudi on tesno povezan s Schembrijem in premierjem.