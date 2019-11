Po aretaciji Schembrija v okviru preiskave umora Daphne Caruane Galizie so protestniki pred parlamentom zahtevali odstop premierja Muscata. Foto: Reuters

Glavni osumljenec v primeru umora novinarke, vplivni poslovnež Yorgen Fenech, je preiskovalcem v ponedeljek povedal, da je Schembri "oseba interesa" v preiskavi. Fenech naj bi imel dokaze, ki Schembrija povezujejo s korupcijskimi dogovori.

Keith Schembri je v torek odstopil s položaja, nato ga je policija aretirala. V sredo je po navedbah policijskih virov potekal drugi dan zaslišanj, vendar niti policija niti Schembrijev odvetnik niso podali nobenih izjav.

Fenech je direktor in solastnik podjetja Electrogas, ki je leta 2013 zmagalo na več milijonov evrov vrednem razpisu malteške vlade za gradnjo nove plinske elektrarne. Bil naj bi tudi lastnik v Dubaju registriranega podjetja 17 Black. Dubajsko podjetje naj bi bilo povezano z več malteškimi politiki.

Pred umorom je novinarka Daphne Caruana Galizia prejela obsežne podatke o dogovoru o plinski elektrarni. Elektronska sporočila, ki so prišla na dan po njeni smrti, so pokazala, da je bilo v Dubaju registrirano podjetje 17 Black v lasti Fenecha navedeno kot vir sredstev za slamnata podjetja v lasti Schembrija in takratnega energetskega ministra Konrada Mizzija.

Njuni imeni sta se pojavili tudi v panamskih dokumentih, ki so razkrili, kako so se evropski podjetniki prek fiktivnih podjetij v Panami izogibali plačevanju davkov v Evropi.

Sočasno odstopili vodja premierjevega kabineta in dva ministra

Keith Schembri je v ponedeljek odstopil s položaja vodje premierjevega kabineta. Policija ga že dva dni zaslišuje.

Schembri je odstopil že v torek pred aretacijo. Kmalu mu je sledil donedavni minister za turizem Mizzi, ki je dejal, da "odstopa zaradi izrednih političnih in splošnih okoliščin v državi", vendar še enkrat zanikal kazensko krivdo. Nato je za presenečenje poskrbel še gospodarski minister Chris Cardona, ki je prav tako odstopil, kot poroča Mednarodni konzorcij preiskovalnih novinarjev ICIJ.

Po Schembriju so aretirali tudi Fenechovega zdravnika Adriana Vello, ki je blizu Schembriju in katerega sumijo, da je Fenechu posredoval Schembrijeva prikrita sporočila, ko je bil Fenech v priporu.

Preiskovalci imajo zdaj 48 ur časa za zaslišanja priprtih osumljencev brez obtožnice. Potem jih morajo izpustiti brez obtožb ali ob plačilu varščine, ki policiji omogoča nadzor nad osumljenci na prostosti.

Premier Muscat kljub protestom ne namerava odstopiti

Malteški premier Joseph Muscat kljub protestom pred malteškim parlamentom, ki so jih sprožili odstopi in aretacije, še naprej zavrača pozive po odstopu in pravi, da je njegova vloga "na najboljši mogoči način krmariti državo v teh turbulentnih časih". Schembriju se je zahvalil za "ključno vlogo" v zadnjih letih in zatrdil, da ne ve, o čem ga policija zaslišuje.

Umor novinarke Daphne Caruana Galizia, ki je bila ubita oktobra 2017 v eksploziji bombe, podtaknjene v njenem avtomobilu, je pretresel Malto in sprožil množične proteste. Vlada je večkrat zavrnila pozive k odprtju javne preiskave umora, septembra letos pa si je presenetljivo premislila.

Komu imuniteta?

Daphne Caruana Galizia je bila ubita 16. oktobra 2017. Njen avtomobil, v katerega so podtaknili bombo, je razneslo blizu njenega doma. Foto: Reuters

Nove aretacije in odstopi so se sicer zgodili po tem, ko je premier Muscat v ponedeljek zvečer sporočil, da je domnevni posrednik pri umoru novinarke dobil imuniteto za razkritje informacij o tem zločinu. Osumljenec Melvin Theuma je postal priča tožilstva in viri pri policiji so za francosko tiskovno agencijo AFP povedali, da je preiskovalcem že razkril ključne informacije.

V malteških medijih so se pojavila tudi ugibanja, da naj bi imuniteto podelili tudi Fenechu. Zanjo je sicer zaprosil že v soboto. Družina umorjene novinarko je zato že zahtevala sestanek z državnim tožilcem Petrom Grechom. "Nujno želimo razjasniti položaj," je za Reuters povedal novinarkin sin Paul Caruana Galizia.