Knoxova je v Modeni s svojim zaročencem. Foto: Reuters

To je prvič, da je 31-letna Američanka v Italiji potem, ko je bila leta 2011 izpuščena iz zapora v Perugii. V Modeni se udeležuje konference o krivičnih obsodbah.

Knoxova bo v soboto sodelovala v razpravi na temo "medijskih linčev". V sredo je na spletni strani Medium objavila esej, v katerem piše o "mrhovinarskih medijih", ki so leta kovali dobičke "s senzacionalizacijo že tako senzacionalistične in popolnoma neupravičene zgodbe".

Preden je odpotovala v Modeno, je Knoxova na svojem Instagramu objavila fotografijo sebe, kako se oklepa skalnatega gorskega roba s pripisom: "Še 3 dni do mojega povratka v Italijo, prvič, odkar sem zapustila zapor. Malo sem živčna, zato sem si naredila inspiracijski plakat. Drži se! Preprosto si predstavljaj, da si mačka."

S svojimi sledilci je tudi delila fotografijo s svojim zaročencem in jih pozvala, naj jima zaželijo "buon viaggio" (srečno pot, op. a.).

Svojci ogorčeni nad vrnitvijo

Vrnitev Knoxove v Italijo je razburila mnoge, med njimi tudi svojce Kercherjeve. Ti so prek svojega odvetnika Francesca Maresce sporočili, da se jim zdijo ponovni nastopi Knoxove "neprimerni" in "zelo boleči".

V Modeni se udeležuje konference o krivičnih obsodbah. Foto: Reuters

"Edini namen teh nastopov in esejev je, da bi ohranjala pozornost," je povedal Maresca za Guardian. "Umor je tragičen spomin za celotno družino Kercher, ki je na grozovit način izgubila svojo hčerko in sestro. Do njih je dodatno krivično, ker še vedno ne vedo polne resnice."

Maresca je vrnitev Knoxove in njeno vlogo na konferenci opisal kot "neprimerno". "Neupravičeno je, ker njen proces ni bil klasičen primer "pravosodne napake". Bila so nihanja v razsodbah - nekateri sodniki so se odločili, da je kriva, drugi, da ni."

Svojci Kercherjeve le redko javno komentirajo publiciteto, ki jo je deležna Knoxova, ki je s svojo knjigo spominov zaslužila okoli 3,5 milijona funtov, leta 2016 nastopila v Netflixovem dokumentarnem filmu o primeru ter je bila predmet številnih drugih knjih in filmov.

Knoxova je sicer v preteklosti dejala, da bi se rada srečala z družino Kercherjeve, obiskala njen grob in se vrnila tudi v Perugio, kjer je bila britanska študentka leta 2007 brutalno umorjena.

16-letno kazen za umor Kercherjeve prestaja Rudy Guede. Foto: EPA

Dvakrat obsojena, dvakrat oproščena

Američanka je bila kar dvakrat obsojena in dvakrat oproščena umora 21-letne Kercherjeve v skupnem stanovanju, ki sta si ga delili med študijem v Perugii novembra 2007.

Polgolo truplo Kercherjeve, ki je bila v Italiji prek programa Erasmus, so našli v njeni spalnici, z več vbodnimi ranami. Bila je tudi spolno napadena.

Tožilstvo je postavilo teorijo, da je Kercherjeva umrla v "spolni igrici, podkrepljeni z mamili", Knoxovi in njenemu tedanjemu fantu, Italijanu Raffaeleju Sollecitu, pa da je pri grozodejstvu pomagala še tretja oseba, Rudy Guede, sicer državljan Slonkoščene obale.



Truplo Kercherjeve so našli v njeni spalnici, s številnimi vbodnimi ranami. Foto: EPA

Knoxova in Sollecito sta po prvotni obsodbi preživela štiri leta v zaporu, preden sta bila nazadnje izpuščena.

V zaporu tudi zaradi klevetanja

Knoxova je bila obsojena tudi zaradi klevetanja, ker je zločina lažno obtožila lastnika bližnjega bara Patricka Lumumbo.

Lumumba je bil v zaporu dva tedna, dokler se ni oglasila priča z alibijem zanj, Knoxova pa se je branila, da je bila lažna obtožba posledica policijske prisile.

Knoxova in Sollecito sta bila leta 2011 oproščena, a ju je prizivno sodišče v Firencah leta 2014 ponovno obsodilo, ker je razsodilo, da ureznine na truplu pokojne dokazujejo, da ni možno, da bi dejanje izvedel en sam, v tem primeru Guede, ki je bil na ločenem sojenju obsojen na 16-letno zaporno kazen za njen umor.

Nazadnje je leta 2015 italijansko vrhovno sodišče razsodbo firenškega sodišča zaradi "nezaslišanih napak" v preiskavi razveljavilo.