Med žrtvami je zdaj tudi uradno 19-letna Anna Bui Thi Nhung, katere svojci so se zbrali na njenem domu v vietnamski pokrajini Nghe An. Foto: Reuters

23. oktobra so v industrijskem parku v britanskem kraju Grays v hladilni prikolici tovornjaka odkrili 39 mrtvih ljudi. Britanska policija je sprva sporočila, da gre za kitajske državljane, vendar so družine iz Vietnama s pomočjo vietnamske skupnosti na Otoku sporočile, da pogrešajo več svojcev, s katerimi so izgubili stik v času poti tovornjaka proti Angliji.

"Zelo mi je žal, mama in oče, moja pot v tujo deželo je spodletela. Umiram, ne morem dihati. Zelo vaju imam rada. Mama, oprosti," je v zadnjem sporočilu svoji družini zapisala 26-letna Pham Thi Tra Mi, dve uri preden je hladilna prikolica tovornjaka prispela v pristanišče Purfleet. Družina se je z njo nazadnje pogovarjala, ko je bila še v Belgiji.

Med umrlimi je tudi 20-letni Ngujen Dinh Luong, ki se je v Parizu pridružil skupini ljudi, ki je v upanju na boljše življenje poskušala priti v Združeno kraljestvo. "Pogosto je klical domov, vendar mi ga ni uspelo priklicati, odkar sva se prejšnji teden nazadnje slišala," je za BBC še pred identifikacijo dejal njegov oče Ngujen Dinh Gia.

Med 39 mrtvimi je deset najstnikov. Najmlajša sta 15-letna fanta Nguyen Huy Hung in Dinh Dinh Binh. Sprva so menili, da je najmlajša žrtev 19-letna Anna Bui Thi Nhung, za katero so svojci v Vietnamu izgubili vsako sled. Med mladoletnimi žrtvami je tudi 17-letni fant Tran Ngoc Hieu. Med umrlimi je 31 moških in osem žensk. Najstarejša na tovornjaku sta bila 41-letna Phan Thi Thanh ter 44-letni Le Ngoc Thanh.

Vse žrtve iz osrednjega in severnega Vietnama

Žena in otrok umrlega 20-letnega Ngujena Dinh Luonga. Foto: Reuters

Vse žrtve prihajajo iz severnega ali osrednjega Vietnama. 20 umrlih je iz province Nghe An, devet pa iz province Ha Tinh, revnih pokrajin v osrednjem Vietnamu. Letni dohodek na prebivalca po podatkih svetovne banke v Nghe Anu znaša 1.636, v Ha Tinhu pa 2.217 dolarjev. Pot do Evrope Vietnamce ob tem stane tudi do 36.000 evrov.

Identifikacijo žrtev so izvedli s pomočjo prstnih odtisov, vzorcev DNK, analizo zobovja in fizičnih lastnosti, kot so tetovaže in znamenja. "Naša prioriteta je čim prej identificirati žrtve, da ohranimo dostojanstvo umrlih in nudimo podporo njihovim družinam in prijateljem," je za BBC dejal policist iz ekipe preiskovalcev, Tim Smith. Pristojne oblasti razpravljalo o možnostih prevoza posmrtnih ostankov v Vietnam.

Priprta dva osumljenca, še dva človeka iščejo

V povezavi s smrtmi so aretirali več ljudi. 25-letni voznik tovornjaka Maurice Robinson iz Severne Irske, ki je obtožen uboja 39 ljudi in sodelovanja v tihotapski mreži, je že stopil pred sodnika. Začel se je tudi postopek izročitve 22-letnega Eamonna Harrisona, ki so ga aretirali v Dublinu. Policija še išče brata Ronana in Christopherja Hughsa iz Severne Irske, ki ju prav tako sumijo uboja in tihotapljenja ljudi. V Vietnamu so v povezavi s smrtmi do zdaj aretirali 11 ljudi.