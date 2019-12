Foto: EPA

Center v Vučjaku, ki leži v bližini nekdanje deponije odpadkov in minskega polja, je že vse od junijskega nastanka tarča ostrih kritik zaradi neprimernih pogojev za bivanje. V zadnjih dneh so se s padcem temperatur razmere še poslabšale. Taborišče blizu meje s Hrvaško sestavljajo šotori, ki jih ni mogoče ogrevati, v njih ni tekoče vode, stranišč in elektrike.

Dogovor o zaprtju je bil dosežen na današnjem srečanju ministra s predstavniki Unsko-sanskega kantona.

Prebežnike bodo premestili v druge centre po BiH, kjer imajo še proste kapacitete, potem pa jih bodo premestili v nekdanjo vojašnico Blažuj pri Sarajevu, ki jo bodo pripravili za sprejem. Na srečanju so se dogovorili tudi, da je treba vzpostaviti nov sprejemni center za prebežnike zunaj naselij, v katerega bi premestili begunce in prebežnike, ki so trenutno v centrih Bira in Miral.

Številni, med drugim tudi Svet Evrope ter EU, opozarjajo, da je Vučjak popolnoma neprimeren za bivanje, življenje in zdravje ljudi v njem pa sta ogrožena.

V zadnjem času so vse pogostejši pozivi k zaprtju tega taborišča. Za to se je v torek ob obisku Vučjaka zavzela tudi komisarka Sveta Evrope za človekove pravice Dunja Mijatović, ki je razmere v tem taborišču označila za najslabše v vsej Evropi.

Reportaža Boštjana Anžina iz Vučjaka