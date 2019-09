Bilo je okoli 1.465 smrti več kot običajno v tem obdobju, kar je 9,1 odstotka več, kažejo podatki francoskega zdravstvenega ministrstva. V prvem valu med 24. junijem in 7. julijem je umrlo 567 ljudi, v drugem med 21. in 27. julijem pa 868.

Pariz je letošnje poletje izmeril temperaturni rekord. Foto: Reuters

"Leta 2003 je vročinski val trajal 20 dni, letos smo našteli 18 dni v dveh valovih, smrtnost pa nam je v primerjavi z letom 2003 uspelo znižati za desetkrat zaradi preventivnih ukrepov," je za francoske radie povedala ministrica Agnes Buzyn in ob tem pojasnila, da je bila polovica od umrlih stara več kot 75 let. 10 ljudi je umrlo na delovnem mestu.

Najvišjo temperaturo v Franciji so letos izmerili 28. junija v Verarguesu, ko se je živo srebro povzpelo na 46 stopinj Celzija. Rekord je padel tudi v Parizu, kjer so julija izmerili 42,6 stopinje Celzija. Zaradi vročine so bile zaprte številne šole in odpovedani številni dogodki, oblasti pa so državljane spodbujale, naj vročini ubežijo v parkih in se hladijo v bazenih. Vzpostavili so tudi telefonske linije za nujno pomoč, v Parizu pa so odprli tudi t. i. hladne sobe v občinskih stavbah, kamor so se lahko zatekli predvsem tisti, ki doma nimajo klimatskih naprav.