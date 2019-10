Vrata EU-ja bodo, kot kaže, še nekaj časa zaprta. Foto: Reuters

EU naj bi odločitev sprejel prihodnji teden, kakšna bo, pa za zdaj ni jasno. Junija so ministri članic EU-ja za evropske zadeve zaradi zadržkov Nemčije, Francije in Nizozemske odločitev o začetku pristopnih pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo preložili na oktober.

Že junija je kazalo, da si lahko pozitivno odločitev tudi jeseni obetajo le v Skopju, pa še za to ni bilo nikakršnih jamstev. Nekaj dni pred tem, ko naj bi Unija vendarle sprejela to odločitev, se potrjujejo junijske pesimistične napovedi.

Francija po neuradnih informacijah nasprotuje začetku pristopnih pogajanj z obema državama in ta korak pogojuje s temeljito reformo procesa ocenjevanja napredka v pristopnih pogajanjih, ki je po prepričanju Pariza premalo prožen in preveč tehničen.

Pariz lahko pri tem računa na solidarnost Nizozemske, ki sicer z argumentom nezadostnega boja proti korupciji nasprotuje le začetku pogajanj z Albanijo, medtem ko pogajanja s Severno Makedonijo podpira.

Slovenija odločno za začetek pogajanj

Slovenija je v skupini okoli petnajstih članic Unije, ki se odločno zavzemajo za začetek pogajanj z obema državama. Tudi štirje predsedniki institucij EU-ja so se nedavno v skupnem pismu zavzeli za to in opozorili na verodostojnost Unije.

Članice so o tem na veleposlaniški ravni razpravljale danes, pogovori so predvideni tudi v ponedeljek. V torek bo ta tema na dnevnem redu ministrov EU-ja za evropske zadeve. Zelo verjetno je, da bo pristala tudi na mizi voditeljev članic konec prihodnjega tedna.

Zelena luč za obe državi najmanj verjetna

Neuradno se omenja več scenarijev. Najbolj optimistično in najmanj verjetno je, da obe državi dobita zeleno luč. Druga možnost je, da dobita obe zeleno luč ob novih pogojih. Tretja možnost je začetek pogajanj zgolj s Severno Makedonijo. Mogoča pa je tudi vnovična preložitev odločitve.

Viri pri EU-ju so poudarili, da so pogajanja v zelo občutljivi fazi in da ne želijo govoriti o stališčih posameznih držav.

Tudi v primeru, da ena ali obe državi dobita zeleno luč za začetek pristopnih pogajanj, je vprašanje, kdaj se bodo ta dejansko začela. Omenjala se je možnost, da bi bila prva medvladna konferenca organizirana do konca leta, kar pa se zdi trenutno težko uresničljivo.

Evropska komisija je konec maja priporočila začetek pogajanj z obema državama, ker ocenjuje, da sta izpolnili pogoje za ta korak: Severna Makedonija z zgodovinskim dogovorom z Grčijo o spremembi imena, Albanija pa s korenito in ambiciozno reformo pravosodja.

Severna Makedonija čaka na ta korak od leta 2005, ko je dobila status kandidatke, Albanija, ki je status kandidatke dobila leta 2014, pa je letos dobila drugo pozitivno bruseljsko priporočilo za začetek pogajanj.