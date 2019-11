Volitve bodo 12. decembra. Foto: Reuters

Novoizvoljeni poslanci in poslanke bodo prvič zasedli klopi 16. decembra, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Konservativni premier Boris Johnson želi s predčasnimi volitvami najti rešitev iz slepe ulice glede brexita. Ali mu bo uspelo, ni jasno. Čeprav v anketah trenutno vodijo konservativci, je možno, da nobena od obeh večjih strank, torej konservativna in laburistična, ne bo imela absolutne večine.

Hkrati z razpustitvijo parlamenta se je začela pettedenska volilna kampanja. Konservativci bodo zagnali svojo kampanjo z Johnsonom na čelu, ki obljublja izvedbo brexita. "Naš parlament je paraliziran. Že tri leta in pol je zagozden in bojim se, da poslanci preprosto vedno znova zavračajo izvedbo brexita in izpolnitev želje ljudi," je dejal Johnson ob začetku kampanje pred Downing Streetom.

Ob tem je premier zagotovil izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije v roku šestih tednov in opozoril, da bi zmaga laburistov pomenila drugi referendum o brexitu.

Vodja opozicijskih laburistov Jeremy Corbyn je ob zagonu kampanje obljubil, da bi bil drugačen premier. Laburisti so po njegovem mnenju zelo dobro pripravljeni in odločeni, da zmagajo.