Protesti zagovornikov in nasprotnikov brexita pred stavbo parlamenta v Londonu se nadaljujejo. Foto: Reuters

Konservativni premier Boris Johnson je dejal, da parlament v takšni sestavi, ko je trenutno, "nikoli" ne bi sprejel izstopnega dogovora z Evropsko unijo, saj mu nasprotuje preveč poslancev. "Zelo me mori, ker še nismo zapustili Evropske unije. Izstopni dogovor je popolnoma pripravljen, le še v mikrovalovno pečico ga moramo dati in pogreti," je dejal slikovito. Volivcem je obljubil: "Če boste glasovali zame, bi lahko EU zapustili najpozneje januarja. Tokrat res."

Po drugi strani je vodja laburistov Jeremy Corbyn predvolilno kampanjo začel z obljubo, da bo njegova stranka z zmago na volitvah spremenila okostenel sistem, ki ga vodi "peščica skorumpiranih posameznikov". Predčasne volitve je označil za "priložnost generacije, da spremeni državo". Ni pa se izrekel, ali se bo v primeru poraza umaknil s čela stranke. "Ne gre zame, saj to niso predsedniške volitve," je dodal.

Torijci v udobni prednosti

Javnomnenjske ankete sicer konservativcem napovedujejo 37 odstotkov glasov, laburistom 24 odstotkov, liberalnim demokratom 18, stranki Brexit 11 in zelenim štiri odstotke glasov.

Po mnenju poznavalcev Jeremy Corbyn s svojim prvim predvolilnim nastopom ni navdušil. Foto: Reuters

Bercow se po desetih letih poslavlja

Z današnjim dnem položaj predsednika britanske poslanske zbornice sicer po desetih letih zapušča John Bercow. Njegovega naslednika bodo izbrali v ponedeljek. V sredo je 56-letni Bercow vodil še zadnja vprašanja poslancev premierju. Ob tem se je zahvalil premierju in kolegom poslancem za prijazne besede, s katerimi so se mu poklonili. Johnson, ki je priznal, da se večkrat nista strinjala, ga je označil za "velikega služabnika tega parlamenta", Corbyn pa se mu je poklonil zaradi reforme poslanske zbornice, zaradi katere je "naša demokracija močnejša".

Nekdanji poslanec konservativcev je predsednik spodnjega doma parlamenta postal leta 2009, ko je na položaju nasledil Michaela Martina. Tedaj je po poročanju britanskih medijev napovedal, da na položaju ne bo več kot devet let. Prizadeval si je posodobiti britanski parlament. Med drugim je namesto tradicionalnih plaščev za predsednike parlamenta nosil preprosto ogrinjalo čez obleko. Prizadeval si je tudi olajšati delo poslankam z dojenčki. V zadnjem času je bil tarča ostrih kritik zagovornikov brexita, češ da je pristranski in da je prilagodil pravila, da bi otežil njihova prizadevanja in pomagal nasprotnikom izstopa iz EU-ja.

Njegovega naslednika bodo izbrali v ponedeljek, po besedah njegove predstavnice pa je interes za vodenje parlamenta izrazilo od osem do deset ljudi. V sredo bodo nato parlament razpustili.