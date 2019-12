Bolnica je utrpela opekline na 40 odstotkih telesa. Foto: Pixabay

Operacije je potekala 22. decembra v bolnišnici Floreasca v Bukarešti. Bolnico so najprej očistili z razkužilom na osnovi alkohola, nato pa je kirurg uporabil električni skalpel, a je v stiku z alkoholom rana dobesedno zagorela.

Kot poroča Guardian, so na žensko nemudoma polili vedro vode, da bi omejili ogenj, a zaman. Kar 40 odstotkov njenega telesa je bilo podvrženega opeklinam, kar je bilo za bolnico tudi usodno.

"Kirurg bi moral vedeti, da je prepovedana uporaba razkužila na osnovi alkohola med kirurškim posegom z električnim skalpelom," je dejal namestnik romunskega ministra za zdravje Horatiu Moldovan.

Sorodniki žrtve so dejali, da so jim iz bolnišnice sporočili le to, da se je zgodila "nesreča". Preiskava dogodka sicer še poteka.

Bolnišnice z zastarelo opremo

Med vsemi državami članicami EU-ja je Romunija na samem repu, saj država namenja najmanj denarja v zdravstveni sistem, ki ima zastarelo opremo, prav tako primanjkuje zdravnikov.

Leta 2015, ko je v nekem nočnem klubu zagorelo, je umrlo 64 ljudi, od tega 26 na prizorišču, kar 38 pa kasneje. Nekdanji minister za zdravstvo je obtožen, da je zavlačeval oziroma ni odobril, da bi poškodovane prepeljali na zdravljenje v tujino, zaradi česar so umrli v neprimerno opremljenih bolnišnicah.