Imamoglu je bil med letoma 2014 in 2019 župan carigrajskega predela Beylikduzu, do volitev za župana Carigrada marca letos pa je bil malo znan v širši javnosti. Foto: Reuters

Kandidat Republikanske ljudske stranke (CHP) Imamoglu je po skoraj vseh preštetih glasovnicah prejel 54,03 odstotka glasov oz. okoli 775.000 glasov več kot Binali Yildirim, član vladajoče stranke predsednika Tayyipa Recepa Erdogana Pravičnost in razvoj (AKP), kar je občutno večja prednost kot pred pred tremi meseci, ko je bila razlika okoli 13.000 glasov. Yildirim je prejel 45,09 odstotka glasov, preostalih 19 kandidatov pa skupaj manj kot odstotek glasov. Volilna udeležba je bila 84,42-odstotna. Kot poroča Reuters, je zmaga poslovneža velik udarec za Erdogana in sporočilo zanj, da so volivci nezadovoljni z njegovimi politikami. Erdogan je novemu županu kmalu po objavi vzporednih volitev čestital prek Twitterja, prav tako tudi Yildirim.

Na ulicah turškega velemesta se je po zmagi zbralo več desettisoč Imamoglujevih podpornikov. "Prišli smo, da bi vse objeli. Zgradili bomo demokracijo v tem mestu, gradili bomo pravico. V tem čudovitem mestu, obljubim, bomo zgradili prihodnost," je na slavju dejal Imamoglu. Imamoglu je v Carigradu zmagal tudi v okrožjih, ki so bila doslej tradicionalno trdnjave stranke Pravičnost in razvoj.

Turška volilna komisija sicer še ni objavila uradnih izidov, a so prešteli že skoraj vse glasovnice.

49-letni Imamoglu je po zmagi Erdogana že pozval k sodelovanju. "Gospod predsednik, pripravljen sem delati v harmoniji z vami. Vabim vas na srečanje v najkrajšem mogočem času," je dejal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Ulice Carigrada so preplavili navdušeni podporniki Imamogluja. Foto: Reuters

Kaj poraz pomeni za Erdogana?

Erdogan vodi Turčijo od leta 2003, najprej je bil premier, zdaj pa je predsednik, s čimer je postal najdominantnejši turški politik po ustanovitelju moderne države Mustafi Kemalu Ataturku pred skoraj 100 leti. Po gospodarskem razcvetu pred desetletjem se je Erdoganova priljubljenost po ekonomski recesiji in finančni krizi zmanjšala.

Izid ponovljenih volitev bi lahko pomenil odprtje novega poglavja v turški politiki. V največjih treh mestih so na oblasti opozicijski župani, kar bi lahko privedlo do napetosti med vlado in mesti. "Prepričljiva zmaga bo gotovo vplivala na prihodnost turške politike. To je alarmanten znak za elito AKP-ja," je izid volitev ocenil nekdanji turški diplomat Sinan Ulgen.

Analitiki ocenjujejo, da bi poraz lahko privedel do menjav v vladni ekipi in do spremenjene zunanje politike, nekateri pa omenjajo tudi možnost predčasnih volitev. "Turčija se mora zdaj vrniti k pravi agendi, volilni proces se mora končati," je dejal vodja opozicijske Stranke državljanskega gibanja (MHP) Devlet Bahceli. "Govoriti o predčasnih volitvah bi bilo med najslabšimi stvarmi, ki lahko doletijo našo državo."

Ponovljene volitve zaradi pritožbe AKP-ja

Prebivalci Carigrada so v nedeljo znova odšli na volišča in odločali o županu, potem ko se je po marčevskih volitvah vladajoča stranka AKP pritožila zaradi domnevnih nepravilnosti, volilna komisija pa je pritožbi ustregla in razveljavila volitve.