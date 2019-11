British Airways se hvali z lažjim papirjev svojih revij, medtem pa letala obtežijo za dodatnih več ton goriva. Foto: EPA

British Airways je sporočil, da je običaj, da letala nosijo dodatno gorivo zaradi "operativnih, varnostnih in cenovnih razlogov".

Ustvarjalci raziskovalne oddaje BBC-ja Panorama so imeli vpogled v desetine internih dokumentov British Airwaysa, ki kažejo, da so letala nosila tudi po šest dodatnih ton goriva, namesto da bi se z njim oskrbela na končnih destinacijah. Letala britanskega prevoznika so zaradi tega lani proizvedla dodatnih 18.000 tok ogljikovega dioksida.

BBC poroča, da so novinarji videli dokaze, da tudi prevoznik Easyjet ravna tako. V podjetju so sporočili, da so to prakso omejili v zadnjih letih.

International Airlines Group (IAG), lastnik British Airwaysa, je sporočil, da želijo biti vodilna letalska družba na področju trajnostnega delovanja. Ob tem se v British Airwaysu hvalijo, da časopise, ki jih nudijo potnikom, tiskajo na lažjem papirju, da bi zmanjšali težo letal.

Foto: EPA

Prihranek tudi le po 10 funtov

Prihranek za družbo na posamezen let je lahko tudi zgolj 10 funtov (11,6 evra), lahko pa so tudi nekaj sto funtov. Preiskovalci so ocenili, da se letalske družbe na enem od petih letov v Evropi poslužujejo te prakse.

Količina teh izpustov na ravni Evrope bi lahko bila enaka tisti, ki jo na leto povzroči mesto s 100.000 prebivalci.

Notranji viri v British Airwaysu pravijo, da računalniški program izračuna, ali bi dodatno gorivo na določenem letu prineslo manjše stroške.

Kritiki pravijo, da takšna praksa spodkopava trditve letalske industrije, da je zavezana zmanjšanju izpustov ogljikovega dioksida.

Glede te prakse je izvršni direktor okoljevarstvene organizacije Greenpeace v Združenem kraljestvu John Sauven dejal, da je "klasičen primer tega, da podjetje postavlja dobiček pred planet". Po njegovih besedah zaradi tega ne moremo računati na prostovoljna zmanjšanja izpustov.

"Potrebujemo strožja pravila za omejevenja izpustov letal, ker, dokler se bo onesnaževanje izplačalo, bodo onesnaževali, kolikor lahko," je dejal Sauven.

IAG je leta 2018 ustvaril dobiček v vrednosti 2,9 milijarde evrov, od česar je 80 odstotkov prišlo od British Airwaysa.