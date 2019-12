Simbol gibanja so sardine. Foto: Reuters

Na tradicionalnem prizorišču shodov sindikalnih gibanj in italijanske levice na Trgu svetega Janeza se je zbralo okoli 100.000 ljudi.

Protestniki nosijo risbe in makete sardin, ki so simbol gibanja. To je vzniknilo 14. novembra v Bologni, ko je mesto obiskal vodja stranke Liga Matteo Salvini pred regionalnimi volitvami januarja 2020 v Emiliji - Romanji, ki je tradicionalno leva.

Gibanje je v zadnjih tednih na severu države pripravilo vrsto demonstracij. Foto: Reuters

Četverica mladih je hotela dokazati, da lahko na protestih zbere več ljudi kot Salvini, ko jim je to uspelo, je nastalo Gibanje sardin, ki se po navedbah pobudnikov bori proti nestrpnosti, nacionalizmu in skrajni desnici.

Gibanje sardin nima jasnega programa in niti organizacijske strukture, kot zatrjujejo, se ne nameravajo spremeniti v stranko.

Pripadniki gibanja se borijo proti nestrpnosti, nacionalizmu in skrajni desnici. Foto: Reuters

So pa že pritegnile številne privržence z levega političnega pola. Med njimi je nekdanji predsednik Evropske komisije Romano Prodi.

Salvinijeva Liga, ki je s 30 odstotki podpore po podatkih javnomnenjskih raziskav še vedno daleč najmočnejša stranka v Italiji, Gibanju sardin očita, da so le protestno gibanje brez političnega bistva.