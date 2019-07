Ameriški marinec med opazovanjem iranske vojaške ladje v Hormuški ožini. Foto: Reuters

Kot je v torek sporočilo ameriško veleposlaništvo v Berlinu, so ZDA zaprosile Nemčijo, naj se pridruži Franciji in Veliki Britaniji v misiji za varovanje ladijskega prometa v Hormuški ožini.

"Uradno smo zaprosili Nemčijo, naj se pridruži Franciji in Veliki Britaniji pri pomoči za varovanje Hormuške ožine in boju proti iranski agresiji. Člani nemške vlade so jasno dejali, da je treba zaščititi svobodno plovbo ... Sprašujemo se, kdo jo bo zaščitil," je dejala tiskovna predstavnica ameriškega veleposlaništva.

Nemški zunanji minister je pojasnil, da zavračajo sodelovanje v ameriški morski misiji, saj so v razmere v regiji zelo resno in je treba narediti vse, da se izognejo stopnjevanju napetosti. "Ne obstaja vojaška rešitev," je dejal Maas.

ZDA načrtujejo mednarodno koalicijo za varovanje ladij v Hormuški ožini, skozi katero poteka okoli petina svetovne trgovine z nafto. Varnost ladijskega prometa v Perzijskem zalivu je prišla v ospredje svetovne politike maja, ko je Washington obtožil Iran za napade na tankerje, kar v Teheranu zanikajo.

Julija je Iran v Hormuški ožini zasegel tanker pod britansko zastavo, pri čemer naj bi šlo za odgovor na britansko zajetje iranske ladje, ker naj bi kršila sankcije proti Siriji.

London se je prejšnji teden zavzel za evropsko misijo za varovanje ladij v Perzijskem zalivu, ZDA pa še naprej vztrajajo pri misiji, v katero bodo vključene tudi ameriške sile.

Znotraj nemške vladajoče koalicije sodelovanju v ameriški misiji najbolj nasprotujejo koalicijski socialni demokrati (SDP), iz katerih prihaja tudi Maas. Tiskovna predstavnica nemške vlade je sicer že pred tem pojasnila, da Nemčija ni ponudila sodelovanje v načrtovani ameriški misiji.

"Vlada je zadržana glede konkretnega ameriškega predloga in zato ni dala ponudbe," je dejala Ulrike Demmer na novinarski konferenci v Berlinu.

Maas je med člani nemške vlade doslej najbolj jasno izrazil nasprotovanje sodelovanju v ameriški misiji. Foto: Reuters

Različna sporočila Berlina

V malce spravljivejših tonih je med obiskom na sedežu Nata v Bruslju spregovorila nova nemška obrambna ministrica Annegret Kramp-Karrenbauer, ki je pojasnila, da Berlin še ni sprejel končne odločitve, a vseeno poudarila, da ima Evropa drugačne poglede od ZDA.

Kramp-Karrenbauerjeva je še dejala, da so za zdaj prejeli prvo prošnjo ZDA in drugih mednarodnih zaveznikov za morebitno misijo, vendar vse prošnje še proučujejo v skladu z diplomatskimi in političnimi cilji Nemčije, na podlagi katerih bo tudi sprejeta odločitev.

Odločitev bodo sprejeli po tesnem posvetovanju z Veliko Britanijo in Francijo, pri tem pa bodo upoštevali tudi to, da si vse tri naslovljene države močno prizadevajo ohraniti iranski jedrski dogovor, od katerega so ZDA lani odstopile.

Tiskovni predstavnik nemškega obrambnega ministrstva je pozneje zanikal razhajanja med izjavami Demmerjeve in Kramp-Karrenbauerjeve ter dejal, da uradna odločitev še ni bila sprejeta, saj še vedno proučujejo morebitno sodelovanje Nemčije.

Nemški finančni minister in podkancler Olaf Scholz meni, da se je zelo pomembno izogniti vojaškemu stopnjevanju napetosti v Perzijskemu zalivu, medtem ko pri misiji pod vodstvom ZDA obstaja nevarnost za povzročitev večjega konflikta.

Nemci proti misiji

Javnomnenjska anketa, ki jo je med Nemci izvedla agencija Civey in predstavila danes, je pokazala, da 56 odstotkov vprašanih nasprotuje sodelovanju v mednarodni misiji za varovanje Hormuške ožine.

V Natu so glede ameriških načrtov zadržani in generalni sekretar Severnoatlantskega zavezništva Jens Stoltenberg je znova poudaril, da niso dobili še nobenega poziva k vzpostavitvi Natove misije v Perzijskem zalivu.