Preiskava poteka v sodelovanju s Savdsko Arabijo. Foto: Reuters

Od 300 "prizemljenih" Savdijcev jih je 140 v Pensacoli, 128 v Mayportu in 35 v bazi Whiting Field. Vsa tri oporišča mornariškega letalstva ZDA so na Floridi. "Savdski piloti imajo trenutno odmor od urjenja v letenju," je sporočila tiskovna predstavnica mornarice, poročnica Andriana Genualdi. Iz Pentagona so sporočili, da zaustavitev velja tudi za ostale Savdijce, ki so na vojaškem urjenju. Nemoteno bo potekalo le delo v učilnicah, kot je na primer pouk angleščine in podobno.

Ta poteza naj bi omogočila širši pregled varnosti za vse mednarodne vojaške študente v ZDA, ki jih je približno 5.000. Ni znano, koliko časa bo ustavitev trajala. Najverjetneje dokler ne bodo dodatno varnostno preverili vseh Savdijcev. Kot so zatrdili pri Pentagonu, varnostno preverjenje poteka v sodelovanju s savdsko vlado, piše Al Džazira. Policija je doslej zaslišala že vse druge savdske vojaške pilote v Pensacoli. Preiskava o motivu strelca medtem še traja.

Podporočnik savdske vojske, ki je bil v Pensacoli na šolanju, je v četrtek ustrelil tri pripadnike ameriške mornarice. Še osem ljudi je bilo v napadu ranjenih, strelca pa je ubil šerifov pomočnik. Motiv strelca še ni znan, a so se pojavila ugibanja o morebitnem terorističnem motivu. Po nekaterih podatkih naj bi objavljal besedila proti Američanom, ki jih je označil za narod zla. FBI je že sporočil, da je deloval sam, saj ni dokazov, da bi mu kdo pomagal.