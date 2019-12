V oporišču Pensacola na Floridi naj bi se trenutno usposabljalo okoli 200 pripadnikov vojsk tujih držav. Foto: EPA

V petkovem napadu so bili ubiti 19-letni Mohamed Sameh Haitham, 21-letni Cameron Scott Walters ter 23-letni Joshua Kaleb Watson, pripadniki mornarice, ki so bili tako kot napadalec na usposabljanju v oporišču. Še več ljudi je bilo ranjenih. Ameriška mornarica je v soboto sporočila, da ubiti mornarji niso "zbežali pred nevarnostjo, temveč se spopadli z njo in s tem rešili življenja".

Napadalca, ki ga je po prihodu na prizorišče ubila policija, so identificirali kot 21-letnega pilota Mohameda Alšamranija iz Savdske Arabije. Napad je v eni izmed učilnic izvedel z ročnim strelnim orožjem, ki ga je v ZDA kupil zakonito.

FBI zdaj poskuša ugotoviti, ali je napadalec deloval samostojno ali je imel povezave s kakšno skupino. Zaslišali so tudi druge vojake iz Savdske Arabije, ki so bili tam na usposabljanju. V času preiskave so jim po navedbah BBC-ja onemogočili izhod iz oporišča, vendar jih niso aretirali.

Napadalec naj bi ZDA označil za deželo zla

Napadalec Mohamed Al Šamrami naj bi pred napadom objavil več proti ZDA uperjenih vsebin. Foto: Reuters

Napadalec naj bi pred napadom na družbenih omrežjih objavil več objav, uperjenih proti ZDA. "Sem proti zlu, Amerika pa se je vsa spremenila v deželo zla," naj bi zapisal v sporočilu na Twitterju in dodal, da Američanov ne sovraži zaradi njihovih svoboščin, temveč ker da "vsak dan podpirajo, financirajo in izvajajo zločine ne le proti muslimanom, ampak proti človečnosti". Preiskovalci sicer še niso potrdili avtentičnosti uporabniškega računa.

Ameriški obrambni minister je po napadu naročil pregled vseh postopkov preverjanja za pripadnike tujih vojsk, ki se usposabljajo v ZDA. Tudi predsednik ZDA Donald Trump je obljubil, da bodo pregledali programe za tuje vojake.

Oporišče Penascola že dolga leta nudi usposabljanja tujim pilotom. Prvi piloti iz Savdske Arabije, Italije, Singapurja in Nemčije so v program vstopili že leta 1995. V oporišču je trenutno zaposlenih 16.000 pripadnikov vojaškega in 7.400 pripadnikov civilnega osebja, na usposabljanjih pa naj bi bilo 200 tujih vojakov.

ZDA pričakujejo odziv Savdske Arabije

Skupno so za vojaška usposabljanja v ZDA ameriške oblasti izdale okoli 5.500 vizumov za Savdijce, ki predstavljajo 16 odstotkov vseh tujcev na vojaških usposabljanjih v ZDA.

Napad je tako kot po umoru savdskega novinarja Džamala Hašokdžija sprožil vprašanja glede ameriško-savdskih odnosov. Floridski guverner Ron de Santis je dejal, da ima savdska vlada po napadu dolg do ZDA. Trump je savdskega kralja pozval, naj "izreče sožalje in izkaže solidarnost z družinami in prijatelji vojakov, ki so bili ubiti".

Savdska Arabija je ob tem največji uvoznik orožja na svetu, kar 88 odstotkov orožja pa dobi iz ZDA, poroča Al Džazira. Državi sta maja 2017 podpisali dogovor o takojšnjem savdskem nakupu ameriškega orožja v vrednosti 110 milijard dolarjev. Riad se je ob tem tudi zavezal k nakupu za 350 milijard dolarjev ameriškega orožja v naslednjih desetih letih.

Dva napada v ameriških oporiščih v enem tednu

Napad v Pensacoli je bil sicer drugi napad v ameriškem vojaškem oporišču v enem tednu. V sredo je pripadnik ameriške mornarice v strelskem napadu v vojaški ladjedelnici oporišča v Pearl Harborju ubil dva civilna uslužbenca obrambnega ministrstva, še enega je ranil, nato pa ubil še sebe.