Načrti prenove šole Fruitport, v kateri so garderobne omarice v skupnem vhodnem prostoru. Foto: TowerPinkster

Zobljeni hodniki s pregradnimi varovalnimi stenami, neprebojno steklo v oknih in vrata učilnic, ki se lahko zaprejo prek aplikacije na telefonu, bodo kmalu realnost dijakov srednje šole Fruitport. Novica o prenovi te več kot 60 let stare šole v ameriški zvezni državi Michigan je vzbudila zanimanje že ob začetku letošnjega šolskega leta.

Nepripravljenost Bele hiše in kongresnikov, da bi se zoperstavili orožarski industriji in prepovedali strelno orožje v civilni skupnosti, je k večjemu aktivizmu pripravila arhitekte, da bodo šole zasnovali kot varne pred napadalci oziroma da bodo zmanjšali posledice njihovih morebitnih strelskih pohodov po šolah in univerzah.

Neprebojni šolski nahrbtniki

Kako velik je strah med ameriški starši, je zgovoren podatek, da otrokom kupujejo šolske nahrbtnike, ki so "bullet resistant", torej varne pred naboji. "Ti nahrbtniki so izjemno priljubljeni," je za CNBC dejal predsednik podjetja Skyline USA Yasir Sheikh. "Letos smo jih nekajkrat razprodali," doda Sheikh, ki je leta 2013 osnoval podjetje za varnostno opremo kot odziv na zahtevo trga po šolskih proizvodih, ki bi zagotavljali varnost otrok.

"Šolski nahrbtnik je zelo praktičen, njegov namen pa ni, da bi se počutil, kot da greš v vojno," je opozoril.

Nekateri učitelji na prvi dan šole prejeli paket za prvo pomoč

V zadnjih 18 letih je bilo namreč na osnovnih in srednjih šolah po celotnih ZDA 130 strelskih napadov na učitelje in dijake in 58 napadov na univerze, je poročal Washington Post, ki ocenjuje, da je bilo od leta 1999 nasilju s strelnim orožjem izpostavljenih več kot 228.000 učencev. Detektorji kovin, oboroženi varnostniki in vaje v primeru napadov so na številnih šolah del normalnega vsakdana …

Na Twitterju se je tako sredi avgusta pojavil videoposnetek zgrožene učiteljice iz Kolorada, ki je ob začetku šolskega leta od vodstva šole prejela prvo pomoč ob morebitnem napadu, ki vsebuje: oranžno plastično vedro (okoli katerega se lahko razpre šotor), katerega namen je, da otroci po več urah ujetništva lahko vanj opravijo potrebo, škatla s prvo pomočjo in pisalo, s katerim učitelj označi, kdaj je začel ranjenemu otroku pomagati, kar pomaga reševalcem. Tu so še toaletni papir in lizike za otroke z diabetesom. "To ni normalno, a žal je naša družba tam, kjer je," je dejala učiteljica Melea Mayen.

Neprebojno steklo, zaščitne stene

Na hodnikih so betonske predelne stene, ki napadalcu nekoliko otežijo pot napada. Foto: TowerPinkster

Prenova šole Fruitport je stala 48 milijonov dolarjev in nastala po načrtih arhitekturnega biroja podjetja TowerPinkster, ki upa, da bo z novo zasnovo zgradbe preprečil ali vsaj omilil posledice pokolov, kot smo jim bili priča na osnovni šoli Sandy Hook v Connecticutu (26 mrtvih), Marjory Stoneman Douglasu v Parklandu (17 mrtvih) in srednji šoli v mestu Santa Fe v Teksasu, kjer je bilo 10 mrtvih in več ranjenih.

Prošnjo za pogovor in dodatna pojasnila smo z MMC-ja poslali na biro TowerPinkster, a so nam odgovorili, da izjav ne dajejo več, in nam poslali le slikovni material. Zato v članku navajamo podatke, ki smo jih izbrskali iz drugih medijev.

Prvotno pobudo o obnovi šole so pred štirimi leti dali sami starši, saj je bila izobraževalna ustanova zgrajena v petdesetih letih prejšnjega stoletja in neprilagojena tako tehnološkim kot učnim programom šole. "Kot del te pobude se je pojavilo tudi vprašanje o varnosti," je v pogovoru za radijsko postajo Michigan Radio dejal nadzornik gradnje Bob Szymoniak.

"Grozno je, da je treba o tem sploh razmišljati (…) A posvetovali smo se z arhitekti, ki so nam pokazali, kako bi lahko preoblikovali šolo, upoštevajoč tudi te varnostne dejavnike. Šola je zelo topla in prijazna do učencev, prav tako je zelo funkcionalna, le da ima zdaj še te varnostne ukrepe," je dejal.

Ukrivljeni hodniki in zaščitne stene

Šola Fruitport je bila v 80 odstotkih zgrajena na novo, dodali so ji tudi prizidek, v 20 odstotkih pa prenovljena, pri čemer bodo dela opravljena do leta 2021. Med pomembnejšimi varnostnimi ukrepi te enonadstropne zgradbe so ukrivljene stene, ki nekoliko otežijo oziroma zaustavijo pot napadalca, poleg tega pa so pravokotno na stene hodnika postavili 1,20 metra široke pregradne stene po načelu vetrne zaščite, za katere se lahko dijaki skrijejo.

Omenjene pregrade so tudi ob samem vhodu v učilnice, tako da se "ob pogledu s hodnika v učilnico nikogar v njej ne vidi", pojasni Szymoniak. Ob vhodu v učilnico je tudi steklena stena, tako da ima učitelj vpogled na dogajanje na hodniku, kjer med drugim ni garderobnih omaric, ki so jih prestavili v vhodno dvorano. Omarice so nižje in razporejene pahljačasto, tako da imajo učitelji pregled nad vsemi 900 učenci v prostoru hkrati.

Tloris šole Fruitport. Foto: TowerPinkster

Vrata, ki se zaprejo prek telefona

Nadzornik gradnje Bob Szymoniak ob tem doda, da šole seveda niso hoteli spremenili v zapor, pa čeprav je zanimiv podatek, da je arhitekt Matt Slage, ki dela za TowerPinkster, oblikoval tudi zapore. Slage je za The Washington Post pojasnil, da je želel s svojim oblikovanjem "postaviti ravnovesje med varnostjo in občutkom sproščenosti, ne da bi se pri tem preveč nagibal v eno ali drugo smer".

Kljub vsem varnostnim ukrepom ima objekt veliko oken z neprebojnim steklom, na posamezne oddelke pa so namestili vrata, ki se v izrednih razmerah lahko zaprejo z aplikacijo na prenosnem telefonu.

"Tistega, ki je odločen, da bo naredil nekaj strašnega, se seveda ne da ustaviti in bo vedno našel način, da bo vstopil v šolo. Mi smo razmišljali v smeri, kaj lahko naredimo, da bodo posledice čim manjše, zato smo postavili pregrade, da napadalce upočasnimo in s tem zmanjšamo možnost škode. Nismo torej razmišljali, kako naj napad preprečimo, ampak kako lahko zmanjšamo njegove posledice," je še dodal.

Kakšne bodo nove šole?

"Pa bi lahko bili vsi ti ukrepi za otroke nenehno opozorilo, da lahko v šolo kadar koli vstopi napadalec?" ga je vprašala novinarka. "Upam, da ne in se bodo prišli otroci v šolo izobraževat … Vsi upamo, da se to pri nas ne bo zgodilo, a žal se dogaja … Želimo si le, da bi bile šole topel in prijazen prostor za učenje," odgovori Bob Szymoniak, ki meni, da bi način prenove šole v Fruitportu lahko postal ustaljeni način gradnje šol po ZDA.

"Varnostni elementi, ki smo jih upoštevali pri prenovi, so smiselni in tudi finančno niso tako velik zalogaj, zato upam, da bodo postali ustaljeni elementi pri gradnji novih šol in verjetno tudi bodo, če se bodo streljanja v ZDA še nadaljevala."

Foto: TowerPinkster

Ukrepanje Ameriškega inštituta arhitektov

Pred nekaj dnevi so se oglasili celo z Ameriškega inštituta arhitektov (AIA) in se javno zavezali, da bodo arhitekti "z močjo oblikovanja" pomagali pri naslavljanju nasilja po ameriških šolah in oblikovanju varnega okolja za otroke. V objavi za javnosti z naslovom Kje smo: zasnove šol in varnost dijakov (Where we stand: School design and student safety) so se zavezali, da je osnova arhitektovega dela tudi "zagotavljanje zdravja, varnosti in dobrobiti posameznikov" in da arhitekti "čutijo globo odgovornost, da prispevajo k rešitvi tega perečega vprašanja".

Prepričani so, da bi "inovativna arhitekturna oblikovanja" lahko pripomogla k oblikovanju varnih šol. Ob tem so se zavezali, da bodo zveznim državam, vladam in drugim državnim organom priskrbeli usmeritve glede zasnov šole, da bi bile te še vedno odprt prostor, ki bo spodbujal pozitivno vedenje učencev in bo v skladu z zahtevami šole in standardi. Prav tako bodo težili k vzpostavitvi posebnega organa, ki bo zagotavljal arhitekturno-oblikovne storitve za šole in dovoljeval uporabo denarnih sredstev iz obstoječih denarnih rezerv zveznih držav kot tudi iz nepovratnih sredstev.

Šola tragedije Sandy Hook postavila nove varnostne ukrepe

Sicer pa je bila ena prvih šol v ZDA, ki se je odločila za varnostno prilagoditev in s tem postavila mejnik, osnovna šola Sandy Hook v Newtownu v ameriški zvezni državi Connecticut, v kateri je bilo leta 2010 ubitih 20 predšolskih otrok in šest učiteljic.

Za številne je bila prav prenova te šole leta 2016 prelomnica, da so zadeve v svoje roke prevzeli arhitekti in administracije, saj so ameriški kongresniki v tej smeri naredili natanko nič. Arhitekturno je šola zasnovana po sistemu mestnega trga z vmesnimi prostori, namenjenimi tudi sedenju.

Pročelej šole Sandy Hook je oblečeno v lesene panele, velika okna z neprebojnim steklom, kar je investicijo podražilo za 10-krat. Foto: Reuters

Čeprav so pri zasnovi šole uporabili veliko oblikovnih elementov, s katerimi so izboljšali varnost šole, kot so pogozditev okolice, zaščitna ograja in večji varnostni nadzor s kamerami, je objekt še vedno zelo odprt in dostopen.

"V zaporu ne boš vzgojil dobre osebe," je dejal arhitekt Jay Brotman (Svigals + Partners), po načrtu katerega je bila Sandy Hook prenovljena. Osrednja tema prenove šole je bila narava. Vse učilnice z velikimi okni so tako usmerjene v zelenje za šolo. Tako kot v Fruitportu pa se tudi v tej šoli vrata učilnic lahko zaprejo hkrati s pritiskom na gumb.

Prenova šol – dober posel

Šola Sandy Hook je v bogatejši soseski, zaradi česar je imela "srečo", da je prejela 50 milijonov dolarjev državne pomoči. Nekateri arhitekti so ob tem izrazili zaskrbljenost, da bodo šole iz deprivilegiranih območij večjih del denarja pri obnovi namenile varnostnemu vidiku in manj oblikovnim elementom, katerih namen je vzbuditi tudi prijazen prostor za učence in učenje.

Notranjost šole Sandy Hook. Foto: Reuters

"Država toliko časa ni nič ukrepala glede krize z orožjem, da bo s tem zgledom trajnostno vplivala na to, kako gradimo šole," opozarja pisec Patrick Sisson za Curbed, ki ob tem opozarja, da je povprečna starost šol v ZDA 44 let in da ima proračun za popravila in obnovo šol letno 38-milijardno vrzel, kar pomeni, "da gradnja novih zgradb in standardov zelo počasi prehaja na državno raven".

V obubožanem Detroitu, kjer šole zapirajo kot po tekočem traku, bi potrebovali kar pol milijarde dolarjev, da bi preostale šole obnovili na zahtevano raven, podobno je v Baltimoru, kjer šole za obnovo potrebujejo 2,8 milijarde dolarjev.

Glede na to, da je ameriški predsednik Donald Trump svoj imperij zgradil na nepremičninskem trgu, je zanimiv podatek, da je obnova šol velik posel. Po podatkih Združenja za obnovo ameriških šol (BASIC) je javna izobraževalna infrastruktura drugi največji del znotraj gradbenega sektorja: okrožja so za infrastrukturne projekte med letoma 1994 in 2013 porabili kar trilijon dolarjev.