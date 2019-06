Da Huckabee Sandersova ne bo zdržala do konca Trumpovega m,andata, se je šušljalo že več mesecev. Foto: AP

Novico je na Twitterju potrdil Donald Trump, ki se ji je ob tem zahvalil za njeno več kot triletno delo v njegovi administraciji.

Sandersova bo Belo hišo zapustila konec junija, Trump pa jo je volivcem njene domače zvezne države Arkansas ponudil kot "fantastično" bodočo kandidatko za guvernerko. Ta položaj je zasedal že njen oče Mike Huckabee.

Sandersova je položaj tiskovne predstavnice Bele hiše zasedala od sredine leta 2017, v tem času pa se je tolikokrat zapletala v prepire z dopisniki Bele hiše, da se je enostavno po zgledu šefa odločila preklicati redne novinarske konference.

Formalne novinarske konference tako ni bilo že vse od 11. marca, pred tem pa so potekale "kampanjsko". Niti niso bile potrebne, saj je nalogo svojega tiskovnega predstavnika prevzel Trump sam s pomočjo Twitterja.

Sean Spicer zdržal le pol leta

Njen predhodnik Sean Spicer, ki je moral že prvi službeni dan v nasprotju z vsemi dokazi prepričevati Ameriko in svet, da je imel Trump največjo množico na inavguraciji v zgodovini, se je na položaju obdržal le pol leta.

Huckabee Sandersova je vedno branila vse Trumpove izjave. Foto: AP

Spicer je občasno kakšno zmoto še priznal, zaradi česar je imel težave s Trumpom, Sandersova pa je od začetka do konca dosledno in bojevito branila vsako šefovo izjavo in odločitev, zaradi česar so jo kritiki obtožili, da je izgubila vso kredibilnost.

Zadnje tedne in mesece se je omejila predvsem na dajanje izjav Trumpovi Beli hiši naklonjenim medijem, kot je televizija Fox News. Obramba predsednika, ki je po štetju Washington Posta doslej izrekel že okrog 2000 laži, je bilo naporno delo.

Preiskava posebnega tožilca o ruskem vpletanju v ameriške volitve je med drugim razkrila, da je sama priznala, da je podala povsem neutemeljeno izjavo o tem, da "nešteti" agenti FBI izražajo podporo Trumpovi odločitvi, da odpusti direktorja FBI Jamesa Comeyja.