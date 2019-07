"Izhajam iz generacije, ko smo skušali biti svetovni policist. Ne moremo biti vsepovsod. Potrebujemo zaveznike. Trump jih popolnoma zaničuje in objema malopridneže. Objema Kim Džong Una, ki je malopridnež. Objema Putina, ki je gladek diktator," je dejal v pogovoru Joe Biden, ki meni, da je ideja ZDA brez zaveznikov katastrofalna.

Nekdanji demokratski podpredsednik ZDA meni, da zdajšnji republikanski ameriški predsednik Donald Trump "zvija roke" zaveznikom na svetovnem odru in grozi Natu. "Če bo ponovno zmagal, vam obljubljam, da v štirih ali petih letih ne bo več zveze Nato. Poglejte, kaj se dogaja s Putinom, ki razveljavlja naše volitve, volitve po Evropi. Poglejte, kaj se dogaja na Madžarskem, na Poljskem, v Moldaviji. To se pod mojim nadzorom ne bi dogajalo."

Trump: Biden nima pojma

"Povejte Bidnu, da ga je Nato popolnoma izkoriščal skupaj s predsednikom Obamo. Plačujemo skoraj za ves Nato. Ščitimo države. Te države se morajo same zaščititi z nami. Morajo prispevati. Biden nima pojma o ničemer," je na kritike odgovoril Trump, ki je preživel jutro z objavljanjem tvitov o praznovanju dneva neodvisnosti pred Lincolnovim spomenikom v Washingtonu.

Vojaška proslava ob dnevu neodvisnosti

Njegovi kritiki znova zmajujejo z glavo, saj je Trump med govorom razložil, da so uporniški kolonisti v boju proti britanskemu imperiju leta 1776 zavzemali tudi ameriška letališča. Ameriška brata Wright sta prvi uspešen polet v zgodovini človeštva, za katerega bi potrebovali letališča, izvedla šele leta 1903.

Vojaška proslava ob ameriškem dnevu neodvisnosti je bila sicer ena najdražjih v zgodovini ZDA, letos pa so zbrano množico preletavala tudi vojaška letala, na ogledu so bila tudi vojaška vozila in oklepniki. Čeprav so jo nekateri primerjali s tisto na Kitajskem ali v Severni Koreji, je minila s presenetljivo spravljivim govorom predsednika Donalda Trumpa.