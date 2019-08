Foto: Reuters

Številni znanstveniki in nevladne organizacije menijo, da je za porast krčenja gozdov v brazilskem pragozdu odgovoren novi predsednik Jair Bolsonaro, ki je s predsedniško funkcijo nastopil januarja letos.

Uradni podatki in satelitski posnetki kažejo, da je v Braziliji samo letos izbruhnilo skoraj 73.000 gozdnih požarov, kar je največje število po letu 2013 oziroma kar 83 odstotkov več kot lani, od tega jih je več kot polovica zagorela v amazonskem pragozdu.

Uporabniki družbenih omrežij so tako delili posnetke požarov, ki požirajo velike dele največjega deževnega pragozda na svetu. V sredo je bilo največ objav na Twitterju z oznako #PrayforAmazonas (Moli za Amazonijo). Kot sicer navaja francoska tiskovna agencija AFP, so bili nekateri izmed posnetkov stari, celo iz leta 1989, ali celo iz drugih držav, kot so ZDA in Indija.

Kako velik je obseg požarov za zdaj ni jasno, a dejstvo je, da je gost dim v preteklih dneh pokril več mest, vključno z več kot 2.000 kilometrov oddaljeno metropolo Sao Paolo, ki se je v ponedeljek sredi dneva znašla v temi.

Amazonski pragozd v plamenih

Brazilski predsednik je v sredo navedel, da bi lahko bila za požare kriva "kriminalna dejanja nevladnih organizacij", ki naj bi s tem skušala pritegniti pozornost nanj iin posledično na brazilsko vlado, potem ko so jim skrčili denarna sredstva. "Požare zanetili na strateških mestih," je dejal Bolsonaro in dodal, da "vsi znaki kažejo, da so tja odšli za to, da bi zanetili požare in snemali. Tako se mi zdi."

Okoljevarstveniki so Bolsonarove navedbe zanikajo

Predsednik brazilskega Inštituta za zaščito okolja (Proam) Carlos Bocuhy je dejal, da so te "povsem neodgovorne". Predstavnik Svetovnega sklada za naravo (WWF) Ricardo Mello pa je pojasnil, da požare z izsekavanjem gozdov za pašnike pogosto povzročijo kmetje.

Predstavnik Greenpeacea Danicley Aguiar je ob tem poudaril, da "govori in dejanja Bolsonarove vlade, ki izvaja pravo rušenje okoljske politike v državi, opogumljajo tiste, ki krčijo in uničujejo amazonski pragozd".

Brazilski okoljski minister Ricardo Selles je sicer v torek povedal, da plamene širijo suho vreme, veter in vročina. Dodal je, da se z ognjem gasilci borijo tudi z letali za gašenje.