Foto: Reuters

Staroselci so nosili tradicionalne oprave in perjanice iz amazonskih ptic, opremljeni pa so bili z loki in puščicami ter z bobni, ki so služili kot spremljava njihovim pesmim upora. Protestni shod je sledil koncu tridnevnega zborovanja v brazilski prestolnici.

"Naše družine so ogrožene, naši otroci so ogroženi, naše ljudi se napada. V imenu "gospodarskega napredka", kot temu pravijo oni, hočejo pobijati naše ljudi," je povedal David Karai Popygua, pripadnik plemena Guarani Mbya iz zvezne države Sao Paulo.

Bolsonaro, nekdanji vojaški stotnik, ki je postal politik, je bil izvoljen oktobra s podporo brazilskega kmetijskega sektorja, ki si prizadeva dokopati do več zemlje in zmanjšati nadzor okoljevarstvenih agencij.

Foto: Reuters

Od novega predsednika zahtevajo tudi, da razrahlja zakon o posedovanju orožja. Eden prvih Bolsonarovih ukrepov, ko je 1. januarja nastopil položaj, je bil, da je razpustil agencijo za zadeve staroselcev FUNAI, odločitve, vezane na rezervate, pa prenesel na ministrstvo za kmetijstvo, ki ga nadzirajo interesi kmetov.

"Sramota za našo državo je, da imamo vlado, ki ne razume tegob in potreb staroselskih ljudstev in ki nima nobenega znanja o staroselski populaciji," je dejal Daran, poglavar plemena Tupi Guarani.

Vse več napadov na plemena

Brazilija ima več kot 850.000 staroselcev, ki predstavljajo manj kot odstotek celotnega prebivalstva. Živijo v rezervatih, ki pokrivajo 13 odstotkov brazilskega ozemlja.

Bolsonaro je dejal, da je to preveč zemlje za tako majhen delež prebivalstva, zato namerava modificirati nekatere meje rezervatov, staroselce pa bi rad asimiliral tako, da bi v rezervatih dovolil obdelovanje površin velikega obsega in rudarjenje.

Foto: Reuters

Brazilsko vrhovno sodišče je v četrtek zavrnilo sodno prepoved, za katero je zaprosila socialistična stranka, ki je z njo želela ustaviti prenos pravic glede odločanja o staroselskih ozemljih na ministrstvo za kmetijstvo.

Sonia Guajajara, koordinatorka Brazilske zveze za staroselce, pravi, da so se posegi v rezervate in drugi napadi na plemena, ki jih izvajajo rudarji in drvarji, znatno povišali, odkar je Bolsonaro nastopil svoj položaj. "Pravijo, da so bili povsem pooblaščeni, da zasedejo staroselsko zemljo," je dejala.

"Tu smo, da bi izrazili naše nasprotovanje rudarjenju ter hidroelektričnim in agrikulturnim družbam, ki uničujejo plemenske skupnosti in mater naravo. Pet stoletij smo vztrajali, zato se ne mislimo predati v štirih letih. Še naprej se bomo borili."