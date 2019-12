Transportno letalo Hercules C-130. (Fotografija je simbolična) Foto: EPA

Vojaško transportno letalo Hercules C-130 je ob 16.55 po lokalnem času (20.55 po srednjeevropskem) vzletelo z letališča Punta Arenas, kontrolorji letala pa so z letalom izgubili stik kmalu po 18. uri.

Med pogrešanimi je 17 članov posadke in 21 potnikov, ki so na Antarktiko potovali za zagotavljanje logistične podpore, poroča BBC. Španska tiskovna agencija EFE poroča, da so med potniki tudi trije civilisti.

Čilske letalske sile so sporočile, da izvajajo iskalno operacijo letala in so v pripravljenosti za reševalno akcijo pogrešanih.

General Eduardo Mosqueira je za lokalne medije povedal, da letalo med potjo proti Antarktiki ni sprožilo nobenega alarma. Izkušeni pilot letala je po njegovih besedah morda moral pristati, ker je letalu zmanjkalo goriva.

Piñera: "Letalo iščemo z vsemi sredstvi"

Čilski predsednik Sebastian Piñera je tvitnil, da je zgrožen ob izginotju, kasneje pa dodal, da domnevno območje izginotja preiskujejo z vsemi "nacionalnimi in tujimi zračnimi in pomorskimi sredstvi".

Čile nadzoruje več kot 1,2 milijona kvadratnih kilometrov ozemlja Antarktike, ki meji na ozemlje v lasti ZDA in Argentine. Na tem območju ima Čile devet oporišč, največ med vsemi državami na svetu.