Množica na "trgu dostojanstva" v čilski prestolnici Santiago. Foto: Reuters

Protestniki so se v petek zbrali na trgu Plaza Italia, ki so ga preimenovali v "trg dostojanstva". Znova so izrazili svoje zahteve, med katerimi so odstop predsednika Piñere, spremembe ustave iz časa diktatorja Pinocheta, podržavljanje zasebnega šolstva in vodnih virov, reforme pokojninskega sistema, ter konec gospodarskega sistema, ki favorizira premožne. Shod so lokalni mediji označili za drugega največjega v treh tednih protivladnih protestov.

Ponoči so skupine protestnikov blokirale ceste v bližini ogromnega nakupovalnega središča, ki velja za simbol modernega in uspešnega Čila, ter pred njim postavili goreče barikade in vzklikali gesla proti Piñeri, piše Straits Times.

Protestniki so zažgali streho zasebne univerze Pedro de Valdivia. Skupina zamaskiranih protestnikov je medtem razdejala katoliško cerkev La Asuncion iz leta 1876, protestniki naj bi iz cerkve zvlekli pohištvo in podobe Jezusa ter jih na ulicah zažgali, poroča Deutsche Welle.

Policija je petkovo zborovanje razgnala z vodnimi topovi in gumijastimi naboji. Piñera je še v četrtek napovedal ukrepe za zaostritev javnega reda. Policija je sporočila, da je bilo med nemiri skupno aretiranih 10.000 ljudi, a so večino kmalu izpustili.

V treh tednih protestov je v spopadih s policijo bilo ubitih najmanj 20 protestnikov, več kot 2.500 je bilo ranjenih.

Pinera priznava zlorabe, a ne obsoja varnostnih sil

Čilski predsednik Piñera je v intervjuju za lokalni časnik El Mercurio prvič priznal, da so se pri omejevanju protestov zgodile zlorabe. "Prišlo do pretiravanj, zlorab, neupoštevanja protokolov, neupoštevanja pravil uporabe sile, slabih sodb in kaznivih dejanj," je naštel Piñera, vendar pri tem ni obsodil varnostnih sil.

Na vprašanje, ali gre za uniformirane policiste, karabinjerje brez uniform ali vojsko, je odgovoril, da "ni sodnik, vendar opazuje". Obljubil je, da bodo vse zlorabe preučili in kaznovali.

Piñera je še dejal, da njegova vlada pripravlja projekt ustavne reforme, ki bi "bolje opredelila človekove pravice" in "obveznosti države", čeprav ni spregovoril o časovnih rokih za predloge, o katerih mora razpravljati še kongres, kar je v Čilu edini način za spreminjanje ustave.