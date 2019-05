Enajst mrtvih v strelskem pokolu v brazilskem baru

Enega od napadalcev je policija prijela

Belem - MMC RTV SLO, STA

Število umorov v Braziliji je leta 2017 doseglo rekordno število: 64.000. Foto: Reuters

V Braziliji je prišlo do krvavega pokola, v katerem je umrlo najmanj 11 ljudi: sedem zamaskiranih moških je v nedeljo popoldne vstopilo v nek bar v Belemu na severu države in v strelskem pokolu ubilo šest žensk in pet moških, še ena oseba je huje ranjena.