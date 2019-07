Esper je bil potrjen z 90 glasovi za in z osmimi proti. Demokrati potrditve niso ovirali, izražali so le nekaj skrbi, ali se bo Esper upal upreti predsedniku Donaldu Trumpu, če bo prišel na dan s kakšnimi "nekonvencionalnimi" idejami. Demokrat Jack Reed je izrazil upanje, da bo pripravljen Trumpu zagotoviti najboljše nasvete, čeprav se predsednik z njimi ne bo strinjal.

Ameriški predsednik Donald Trump čestita Marku Esperju, potem ko je ta prisegel v Ovalni pisarni Bele hiše kot novi obrambni minister ZDA. Foto: EPA

Potem ko je Mattis decembra lani odstopil, ker je bil ogorčen nad napovedjo predsednika Trumpa o umiku ameriških vojakov iz Sirije, je ministrstvo kot vršilec dolžnosti prevzel njegov namestnik Patrick Shanahan. Trump je potem skoraj pol leta omahoval, preden se je odločil, da ga predlaga na položaj, vendar se je zapletlo zaradi Shanahanovih družinskih težav. Medtem do umika ameriške vojske iz Sirije ni prišlo.

Esper nekdanji lobist podjetja Raytheon

Shanahan se je poslovil tudi od položaja vršilca dolžnosti obrambnega ministra, na katerega je nato napredoval Mark Esper, sekretar za kopensko vojsko in nekdanji lobist obrambnega podjetja Raytheon z diplomo z vojaške akademije West Point.

ZDA še vedno nimajo veleposlanika pri Združenih narodih, senat pa ima v obdelavi še potrditev novega načelnika štaba združenih poveljstev oboroženih sil ZDA in njegovega namestnika.

Odškodnine za žrtve napadov 11. septembra

Poleg tega je senat v torek z 90 glasovi za in dvema proti potrdil tudi predlog zakona, po katerem bodo žrtve terorističnih napadov 11. septembra 2001 deležne odškodnin praktično do neskončnosti. Predstavniški dom kongresa je podoben predlog že potrdil. Manjka še podpis predsednika ZDA Trumpa. Žrtve napadov in njihovi svojci so že dobili odškodnine. Sedanja zakonodaja ureja odškodnine vsem, ki so zaradi napadov zboleli, po njihovi smrti pa še svojcem. Ameriška vlada je sicer začela zmanjševati vsote izplačil, nov predlog zakona pa zagotavlja, da bo denarja dovolj do leta 2029.

Trump s tožbo proti objavi davčnih napovedi

Medtem pa se je Trump odločil, da toži zvezno državo New York in odbor za razdeljevanje proračunskih sredstev predstavniškega doma ameriškega kongresa, ker želi preprečiti objavo svojih davčnih podatkov. Kongresni odbor podatke zahteva, država New York pa je sprejela zakon, ki dovoljuje dostop do državnih davkov. Trumpov odvetnik Jay Sekulow je dejal, da so vložili tožbo, ki je del prizadevanj proti "predsedniškemu nadlegovanju".

Trump je prvi predsednik v sodobni zgodovini ZDA, ki pred volitvami ni objavil svojih davčnih napovedi. Oziroma prvi, odkar se je začela praksa objav davčnih napovedi ameriških predsednikov. Trdi, da je pod revizijo zvezne davkarije, da to zanima le medije in demokrate ter da je zmagal na volitvah, zatorej mu davčnih napovedi ni treba objaviti.