ZDA je podobno koalicijo sestavila tudi pred napadom na Irak leta 2003. Takrat je imela tudi podporo Slovenije. Foto: EPA

"Smo v stikih z več državami, da vidimo, ali lahko sestavimo koalicijo, ki bo zagotavljala svobodo plovbe tako skozi Hormuško ožino kot Bab al Mandab," je dejal načelnik štaba združenih poveljstev oboroženih sil ZDA Joseph Dunford.

Dodal je, da naj bi bilo čez nekaj tednov znano, katere države imajo politično voljo, da podprejo pobudo, nato naj bi sledili neposredni pogovori z vojskami za določitev zmogljivosti, ki bi to podprle.

Vršilec dolžnosti ameriškega obrambnega ministra Mark Esper je prejšnji mesec načel to temo z zavezniki v Natu, a se nobeden izmed njih ni želel zavezati k sodelovanju.

Po besedah Dunforda naj bi ZDA zagotavljale "ozaveščenost in nadzor na področju pomorstva", medtem ko bi ladje spremljale države, pod zastavo katerih plujejo, je dejal general.

Al Džazira poroča, da je predsednik Donald Trump dejal, da "ZDA ne bi smele plačevati za to, to bi morala biti mednarodna vojaška sila". Kot še poroča katarski medij, napovedana koalicija predstavlja potencial za konflikt z Iranom, ki so ga ZDA pred tedni skorajda že napadle, a je Trump tik pred izvedbo zračnih napadov te preklical.

Ameriški zunanji minister Mike Pompeo je prejšnji mesec izrazil upanje, da bo več kot 20 držav, vključno z Združenimi arabskimi emirati in Savdsko Arabijo, sodelovalo pri vzpostavitvi pomorske varnosti.

Po ameriški lanski kršitvi jedrskega sporazuma z Iranom in zaostrovanju sankcij, ki hromijo iransko gospodarstvo, so razmere v regiji vse bolj napete. ZDA obtožujejo Iran za napade na tankerje v zalivu, kar ta zanika, medtem ko je Teheran sestrelil ameriško brezpilotno letalo, za katero pravi, da je bilo v iranskem zračnem prostoru.