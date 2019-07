Donalda Trumpa naj bi iranski sporazum tako živciral – predvsem zato, ker ga je sklenil Obama. Foto: AP

Zdaj že nekdanji veleposlanik Kim Darroch je Trumpovo potezo označil za "diplomatski vandalizem", navaja Mail on Sunday. Časnik še poroča, da je Darroch depešo napisal po tem, ko je takratni zunanji minister Boris Johnson ZDA lani pozval, naj se držijo sporazuma.

Do zadnjih razkrivanj diplomatskih depeš prihaja, čeprav je britanska policija medije pozvala, naj ne objavljajo tajnih vladnih dokumentov.

Prvo do Trumpove administracije kritično depešo, ki je nazadnje odnesla Darrocha, je Mail on Sunday objavil prejšnji teden. V njej je Darroch administracijo označil za "nesposobno", predsednika Trumpa pa za "zelo butastega" in "zmešanega". Trump se je besno odzval in na Twitterju ni varčeval z žaljivkami na račun "zelo butastega" Darrocha, ta pa je nazadnje podal svoj odstop z mesta veleposlanika.

V danes razkriti depeši je Darroch zapisal, da se zdi, da Trump odstopa od zgodovinskega jedrskega sporazuma zaradi "osebnih razlogov", ker je sporazum sklenil njegov demokratski predhodnik Obama.

Potem ko je prišla na dan prva Darrocheva (na fotografiji v sredini ob opazovanju Trumpa in Mayeve) depeša, je ta sprožila hud diplomatski spor med ZDA in Veliko Britanijo. Foto: Reuters

Po dogovoru je Iran pristal, da omeji svoj jedrski program v zameno za sprostitev uničujočih sankcij Zahoda. A Trump je dogovor ostro kritiziral, od njega maja lani odstopil in ponovno uvedel ameriške sankcije proti Iranu.

Paradoks Bele hiše

Darroch je v depeši razkril razkol med svetovalci predsednika ZDA in zapisal, da Bela hiša nima nobene strategije, kako postopati po umiku iz dogovora.

"Rezultat ponazarja paradoks te Bele hiše: dobiš izjemen dostop do vsega, imaš stik praktično z vsemi, kar pa se tiče same vsebine, ta administracija deluje po principu diplomatskega vandalizma iz, tako se zdi, ideoloških in osebnih razlogov – ker je bil to Obamov sporazum," je pisal Darroch Johnsonu.

"Poleg tega nimajo kakršne koli strategije, moji kontakti na State Departmentu pa so mi dali vedeti, da dejansko nimajo nobenih načrtov za povezovanje s partnerji in zavezniki, pa najsi bo v Evropi ali v regiji."

Britanska policija je že sprožila preiskavo, kdo je odgovoren, da so depeše prišle v javnost. Hkrati pa je precej razburila novinarje, urednike in tudi mnoge politike, ko je medije posvarila, da bi lahko bili tudi oni kazensko odgovorni, če bodo še naprej objavljali tajne vladne dokumente.

Mail on Sunday medtem stoji za svojo odločitvijo, da je depeše objavil, češ da so razkritja v interesu javnosti. "Kaj bi lahko bilo bolj v interesu javnosti kot boljše razumevanje, kako so svetovni voditelji prišli do odločitve glede jedrskega sporazuma, odločitve, ki bo lahko imela resne posledice za svetovni mir?," navaja časnik.