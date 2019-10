Zaradi napada kartela so oblasti Guzmána izpustile. Foto: Reuters

Gre za enega od sinov Joaquína Guzmána - El Chapa, nekdanjega vodje Sinaloe, ki je bil v ZDA med drugim zaradi preprodaje mamil in pranja denarja obsojen na dosmrtno zaporno kazen plus 30 let. Leta 2015 je pobegnil iz mehiškega zapora, a je bil pozneje aretiran, ZDA pa izročen leta 2017.

Kartel Sinaloa naj bi bil največji dobavitelj mamil v ZDA.

Po poročanju Washington Posta so mehiške varnostne službe sporočile, da so na njene pripadnike med patruljo v mestu Culiacán začeli streljati iz neke hiše. Ko so agenti prevzeli nadzor nad hišo, so v njej našli štiri ljudi, tudi Ovidia Guzmána Lópeza.

Nato so pripadniki kartela sprožili obsežen napad v poskusu rešitve enega svojih vodij, ne samo na agente v hiši, pač pa tudi v več delih mesta. Pri tem naj bi osvobodili tudi več zapornikov, mesto pa spremenili v vojno območje.

Zaradi silovitega odziva kartela so se oblasti odločile Guzmána izpustiti, kot je dejal minister za varnost Alfonso Durazo, da bi zaščitili ljudi. Izpustitev pridržanega Guzmána naj bi kazala šibkost mehiških oblasti in moč kartela tudi po Chapovi aretaciji.

BBC poroča, da ni uradnih poročil o žrtvah, a da naj bi fotografije kazale trupla na ulicah mesta.

Ovidio Guzmán, ki naj bi bil star od 20 do 30 let, naj bi imel po aretaciji očeta ključno vlogo v kartelu. Mehiški mediji poročajo, da v ZDA Guzmána iščejo zaradi več obtožb, povezanih z mamili.