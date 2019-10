Foto: Reuters

Napad v El Aguajeju v zvezni državi Michoacan je izvedel mamilarski kartel Jalisco Nueva Generacion, ki je po napadu tudi pustil sporočilo. Policijska vozila so med vožnjo po mestu padla v zasedo. Policiste naj bi obkrožili številni tovornjaki, na katerih so bili oboroženi moški, ki so streljali nanje in sežgali njihove avtomobile, poroča BBC.

Mehiške oblasti so sporočile, da bodo vsa sredstva vložila v iskanje odgovornih, pomoč pa je ponudila zvezna vlada. Guverner zvezne države Silvano Aureoles Conejo je dejal, da za napadalce ne bo milosti. Michoacan je znan po spopadih med mamilarskimi karteli. El Aguaje ima sicer strateški pomen v boju med dvema karteloma – CJNG-jem in rivalskim Los Viagras.

Policija je pred tednom dni v Michoacanu ubila domnevnega vodjo CJNG-ja. Ta kartel je v zadnjih letih zelo okrepil svojo moč. Mehiški predsednik Andres Manuel Lopez Obrador, ki je položaj zasedel decembra lani, si prizadeva za boj proti kartelom, a za zdaj neuspešno. Kljub prizadevanjem vlade je bilo lani v Mehiki rekordno število umorov – 29.000. Letos bi lahko bilo to število še večje.